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ترمب وبوتين خلال قمة العشرين(فرانس برس)
لقاء سابق بين ترامب وبوتين - أرشيفية
روسيا و بوتين

بوتين لتاكر كارلسون: انتخاب رئيس أميركي جديد لن يغيّر العلاقات بين واشنطن وموسكو

الرئيس الروسي وصف علاقته بالرئيس السابق دونالد ترامب بـ"الشخصية"

العربية.نت، وكالات
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انتخاب رئيس أميركي جديد، في استحقاق مقرر إجراؤه في الخامس من نوفمبر، ويُرجَّح أن يضع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في مواجهة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، لن يغيّر العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال بوتين، خلال مقابلته المطولة مع الصحافي الأميركي تاكر كارلسون، والتي بثت على موقع "إكس" الجمعة: "لقد سألتني للتو عما إذا كان أي شيء سيتغير إذا جاء زعيم آخر. إنها ليست مسألة من هو الزعيم، أو مسألة شخصية شخص محدد"، مضيفاً بالقول: "كانت بيني وبين دونالد ترامب علاقة شخصية".

كان ترامب قد تفاخر بأنه يستطيع وضع حد للحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابه، من دون أن يخوض في تفاصيل، في حين وصف بايدن نظيره الروسي بأنه "مجرم حرب"، بحسب تعبيره، وأظهر دعما ثابتا لكييف.

ويدعو ترامب إلى وقف تصعيد الحرب في أوكرانيا، حيث تقدم إدارة الرئيس جو بايدن دعما قويا لحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما أنه يعارض إرسال مليارات الدولارات من المساعدات.

ويعتبر كارلسون على علاقة وثيقة بالرئيس الأميركي السابق ترامب.

وأجريت المقابلة في موسكو يوم الثلاثاء، وتم بثها على موقع تاكر كارلسون دوت كوم. وتحدث بوتين باللغة الروسية، وجرت دبلجة تصريحاته إلى الإنجليزية. وبدأها بحديث مطول حول علاقات روسيا مع أوكرانيا وبولندا ودول أخرى.

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وقال الكرملين إن بوتين وافق على إجراء المقابلة مع كارلسون لأن النهج الذي يتبعه مذيع "فوكس نيوز السابق" يختلف عن التغطية "أحادية الجانب" للصراع في أوكرانيا التي تتبعها العديد من وسائل الإعلام الغربية.

ولم يجر الرئيس الروسي مقابلة مع وسيلة إعلام غربية منذ بدأت قواته هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022.

والأربعاء، قال البيت الأبيض إنّ هذه المقابلة الجديدة مع بوتين لم تكن ضرورية لكي يدرك الشعب الأميركي "وحشية" الرئيس الروسي.

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