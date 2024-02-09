ترامب تعليقا على عدم اتهام بايدن.. "يجب اسقاط التهم عني فورا"

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن المستشار الخاص "المختل" جاك سميث يحتاج "على الفور" إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليه في قضية السجلات السرية الخاصة به بعد قرار عدم توجيه اتهامات ضد الرئيس جو بايدن لاحتفاظه بوثائق الأمن القومي الحساسة.

وجاءت هذه التصريحات بعد نشر تقرير المستشار الخاص روبرت هور الذي لم يوصي بتوجيه اتهامات جنائية ضد بايدن بسبب سوء التعامل مع الوثائق السرية والاحتفاظ بها وذكر أنه لن يوجه اتهامات ضد بايدن حتى لو لم يكن في المكتب البيضاوي.

وتضمنت تلك السجلات وثائق سرية حول السياسة العسكرية والخارجية في أفغانستان، من بين سجلات أخرى تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتي قال هور إنها تكشف "مصادر وأساليب استخباراتية حساسة".

وكشف هور، في تقريره عن صور دامغة لوثائق الأمن القومي السرية المخزنة بشكل غير آمن في مرآب بايدن والطابق السفلي ومكاتبه في منزله في ويلمنجتون، ديلاوير.

وقال ترامب "عليهم إسقاط القضية المرفوعة ضدي على الفور. أنا مشمول بقانون السجلات الرئاسية كرئيس سابق، لكنه لم يكن كذلك. كان لديه وثائق أكثر بكثير، دون حراسة على الإطلاق. كانت مستنداتي محاطة دائمًا بالخدمة السرية وفي غرف مغلقة". وقال ترامب إن قضية بايدن "أكثر خطورة ب 100 مرة".

وعندما سئل ترامب عن وصف بايدن بالمسن وضعيف الذاكرة، قال ترمب نعم "لديه ذاكرة سيئة"، ولكن "كان عليه أن يكون لديه ذاكرة سيئة من أجل الخروج من هذه الفوضى".

وقال ترامب بأن ما يحدث له هي عدالة ذات وجهين وهي تدخل للتاثير على الانتخابات.