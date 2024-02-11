اختبارات ذهبية قد يخضع لها بايدن.. جرّبها بنفسك!

مع اشتعال المعارك الانتخابية للسباق الرئاسي بالولايات المتحدة، بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، دخل عنصر جديد على خط تراشق المتنافسين.

إنه "العمر" الذي بدأت المرشحة الجمهورية، نيكي هيلي، منذ فترة تركز عليه في حربها ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الذي كان الأحب إلى قلبها حين كانت ضمن إدارته السابقة.

كما لم يكن الرئيس الحالي جو بايدن بعيدا عن الاستهداف، خصوصا بعد أن أعادت هفواته الأخيرة، تسليط الضوء على هذه النقطة. لاسيما أن بعض ناخبيه كانوا أبدوا سابقاً مخاوفهم من قدرته على القيام بعمله على أكمل وجه خلال 4 سنوات المقبلة داخل البيت الأبيض، في حال فاز في الانتخابات بنوفمبر الآتي.

بناء على ذلك، طلب الأطباء أن يتلقى الرئيس جو بايدن اختبارات معرفية وينشر النتائج علنا لإثبات أنه لائق للخدمة بعد أسبوع اعتبروه حافلاً بالزلات.

وقال الخبراء إنه من المهم أن يكون البيت الأبيض شفافا بشأن حدة الرئيس العقلية بعد أن وصفت وزارة العدل بايدن البالغ من العمر 81 عاما، بأنه "رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة"، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

لكن هل سينجح سيد البيت الأبيض في الاختبارات.. وما هي؟

الاختبار المعياري الذهبي للخرف هو تقييم مونتريال المعرفي (MoCA)، وهو اختبار مدته 10 دقائق تم إنشاؤه في عام 1996 للمهنيين الطبيين لتحديد الخلل المعرفي المعتدل، كما يعتبر علامة تمهيدية للخرف.

كما يقيم الاختبار التركيز والانتباه والذاكرة واللغة والحسابات والتوجيه والوظائف التنفيذية والمهارات البصرية.

ومن المعروف أن ترامب نجح في الاختبار في عام 2018، وتفاخر به مرة أخرى خلال دورة الحملة الانتخابية، حاثّاً الرئيس الحالي على اجتيازه.

في حين لم تعط النتائج التي تم الإعلان عنها من أحدث فحص طبي لبايدن أي إشارة إلى أنه خضع لأي نوع من تقييم القدرات الطبية مثل MoCA.

وتعتبر الدرجة الأعلى من 26 درجة "طبيعية"، في حين أن أي درجة أقل من ذلك تعتبر مدعاة للقلق، أما أولئك الذين يؤدون أداءً جيدا في الاختبار فلا يحتاجون إلى مزيد من الفحص المعرفي.

كذلك يعد متوسط ​​الدرجات هو 27.4. ويسجل الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف متوسط ​​22.1، في حين يميل مرضى الزهايمر إلى تسجيل حوالي 16.

فإذا فشل المريض في اختبار MoCA أو كان يشتبه في أنه يعاني من إعاقات أكثر دقة.

ويوصى بإجراء مجموعة من الاختبارات النفسية العصبية لمدة 30 دقيقة أو 60 دقيقة، أو قد يكون من الضروري الإحالة لإجراء اختبارات نفسية عصبية أكثر شمولاً، على الشكل التالي:

1. صنع المسار بالتناوب

الاختبار: يُطلب من المريض أن يقوم بإقران خمسة أرقام وحروف (1-5، AE) بترتيب تصاعدي (إقران 1 مع A، و2 مع B، وما إلى ذلك) أثناء رسم خطوط توصيل النقاط.

النتيجة: يحصل المريض على نقطة مقابل كل زوج ناجح: 1-أ، 2-ب، 3-ج، 4-د، 5-ه. ولا يمكن تجاوز أي خطوط بحيث يكسب المريض 0 إذا ارتكب خطأ لم يتم تصحيحه على الفور.

2. المهارات الإنشائية البصرية (المكعب)

الاختبار: ارسم نسختك الخاصة من المكعب في المساحة المجاورة له.

يجب أن يكون بالضبط نفس ما هو مطبوع على الصفحة.

النتيجة: نقطة واحدة إذا تم رسمها بشكل صحيح (أي ثلاثية الأبعاد، تم رسم جميع الخطوط، ولم تتم إضافة أي خط، وكانت الخطوط متوازية نسبيا وطولها متشابه - لا توجد نقطة إذا كان أي من هذه المعايير مفقودا).

3. المهارات الإنشائية البصرية (الساعة)

الاختبار: ارسم ساعة، وأدخل فيها جميع الأرقام، واضبط الوقت على 10 دقائق بعد الساعة 11 صباحا.

النتيجة: يتم تخصيص نقطة واحدة لكل من المعايير الثلاثة التالية:

محيط (نقطة واحدة): يجب أن يكون وجه الساعة عبارة عن دائرة مع تشويه بسيط مقبول (أي عيب طفيف عند إغلاق الدائرة).

الأرقام (نقطة واحدة): يجب أن تكون جميع أرقام الساعة موجودة من دون أي أرقام إضافية، يجب أن تكون الأرقام بالترتيب الصحيح وأن يتم وضعها في الأرباع التقريبية على وجه الساعة، والأرقام الرومانية مقبولة، بحيث يمكن وضع الأرقام خارج محيط الدائرة.

العقارب (نقطة واحدة): يجب أن يكون هناك عقربان معا يشيران إلى الوقت الصحيح، يجب أن يكون عقرب الساعات أقصر بشكل واضح من عقرب الدقائق، كما يجب أن تتمركز العقارب داخل وجه الساعة بحيث يكون تقاطعها بالقرب من مركز الساعة على ألا يتم تعيين نقطة لعنصر معين إذا لم يتم استيفاء أي من المعايير المذكورة أعلاه.

4. التسمية

الاختبار: قم بتسمية كل حيوان.

أسد، وحيد القرن، الجمل

النتيجة: نقطة واحدة لكل منهما

5. الذاكرة

امتحان:

يخبر الطبيب المريض أنه سوف يقرأ قائمة من الكلمات التي يجب على المريض أن يتذكرها.

في النهاية يجب على المريض أن يخبرهم بقدر ما يتذكرونه، لا يهم ما هو الترتيب.

ثم يقرأ الطبيب خمس كلمات، واحدة في الثانية:

الوجه، المخمل، الكنيسة، الأقحوان، الأحمر

وبينما يقرأ المريض الكلمات، يضع الطبيب علامة اختيار في المربع لكل كلمة تقال بصوت عالٍ.

يشير المريض عندما يتذكر كل ما في وسعه.

ثم يقرأ الطبيب القائمة مرة ثانية. وفي النهاية يجب على المريض أن يتذكرها جميعا مرة أخرى.

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وبينما يقرأ المريض الكلمات، يضع الطبيب علامة اختيار في المربع لكل كلمة تقال بصوت عالٍ - بما في ذلك الخمس الأولى مرة أخرى.

يشير المريض عندما يتذكر كل ما في وسعه.

وفي نهاية الاختبار، يطلب الطبيب من المريض أن يتذكر الكلمات الخمس دون سابق إنذار. هذا هو الجزء من الاختبار الذي تم تسجيله.

التسجيل: لا توجد نقاط زائدة، فقط ناقص إذا أخطأوا.

6. الاهتمام

الاختبار (الأرقام):

استدعاء الأرقام: يقرأ الطبيب قائمة من خمسة أرقام بمعدل رقم واحد في الثانية، فيتذكرها المريض تماما كما قيل له:

2 1 8 5 4

استدعاء الأرقام بشكل عكسي: يقرأ الطبيب ثلاثة أرقام بمعدل رقم واحد في الثانية، يتذكرها المريض بشكل عكسي:

7 4 2

التسجيل: نقطة واحدة لكل تسلسل يتم تلاوته بشكل صحيح.

اختبار (الحروف): يقرأ الطبيب قائمة من الحروف بمعدل حرف واحد في الثانية. في كل مرة ينطق فيها الحرف "أ"، يجب على المريض أن ينقر بيده:

F B A C M N A A J K L B A F A K D E A A A J A M O F A A B

التسجيل: نقطة واحدة إذا لم يكن هناك أي أخطاء أو خطأ واحد فقط (أي أن المريض نقر بيده على حرف آخر مرة واحدة فقط).

الاختبار (الرياضيات): يبدأ المريض بالرقم 100، ثم يجب عليه العد التنازلي بطرح سبعة في كل مرة، حتى يطلب منه الفاحص التوقف:

93

86

79

72

65

التسجيل: المجموع ثلاث نقاط.

لا توجد نقاط إذا لم يكن هناك الطرح الصحيح

نقطة واحدة لطرح واحد صحيح فقط

نقطتان لاثنين أو ثلاثة الطرح الصحيح

ثلاث نقاط لأربع أو خمس عمليات طرح صحيحة

إذا كانت عملية الطرح الأولى خاطئة، ولكن كل عملية طرح لاحقة تتبع نمط السبعة، فسيظلون يكسبون كل النقاط الأخرى.

على سبيل المثال، قد يقولون "92 - 85 - 78 - 71 - 64". على الرغم من أن الرقم "92" غير صحيح، فإنه يتم طرح جميع الأرقام اللاحقة بمقدار سبعة، مما يعني أنها ارتكبت خطأً واحدًا فقط، وستكون النتيجة ثلاثة.

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7. تكرار الجملة

امتحان:

الخطوة الأولى: يقرأ الفاحص هذه الجملة، وعلى المريض أن يكررها بالضبط: "أنا أعرف فقط أن جون هو من سيساعد اليوم" .

الخطوة الثانية: يقرأ الفاحص جملة أخرى بنفس التعليمات: "كانت القطة تختبئ دائمًا تحت الأريكة عندما تكون الكلاب في الغرفة" .

التسجيل: نقطة واحدة لكل جملة صحيحة.

التكرار الدقيق

لم يتم استبدال أي مرادفات (على سبيل المثال، يجب أن يكون "hid" وليس "hide")

8. الطلاقة اللفظية

الاختبار: يقرأ الطبيب الحرف (ف)، وعلى المريض أن يفكر في الكلمات التي تبدأ بهذا الحرف. الهدف هو الوصول إلى 11 كلمة أو أكثر في 60 ثانية.

لا يمكن أن تكون الكلمات أسماء علم، مثل بوب أو بوسطن

لا يمكن أن تكون الكلمات هي نفس الكلمة الصوتية ولكن مع لواحق مختلفة (مثل الحب، الحبيب، المحبة).

التسجيل: نقطة واحدة إذا وصلوا إلى 11 كلمة أو أكثر في دقيقة واحدة.

9. التجريد

الاختبار: يجب على المريض أن يصف العلاقة بين كلمات معينة (أي برتقالة وموزة؛ قطار ودراجة؛ مسطرة وساعة).

توجد تجربة تدريب واحدة (البرتقال والموز) قبل تسجيل زوجين من النقاط (القطار والدراجة؛ الساعة والمسطرة).

التسجيل: نقطة واحدة لكل من الزوجين الأخيرين.

الإجابات المقبولة:

القطار والدراجة: وسيلة نقل، وسيلة سفر، تستخدم للقيام بالرحلات

المسطرة والساعة: وسائل القياس، وأدوات القياس

الإجابات غير المقبولة:

القطار والدراجة: لهما عجلات

المسطرة والساعة: لهما أرقام

10. تأخر الاستدعاء

الاختبار: يجب على المريض أن يتذكر كل الكلمات التي سمعها سابقًا (وجه، مخمل، كنيسة، ديزي، أحمر).

التسجيل: نقطة واحدة لكل كلمة يتم تذكرها (بدون إشارات من الفاحص).

11. التوجه

الاختبار: اذكر التاريخ الدقيق واسم المكان الذي يتواجدون فيه، بما في ذلك المدينة.

التسجيل: نقطة واحدة لكل إجابة صحيحة. لا توجد نقاط إذا ارتكبوا أي أخطاء.

مجموع النقاط:

اجمع جميع النقاط المتراكمة، وأضف نقطة إذا كان لدى المريض أقل من 12 عامًا من التعليم الرسمي.

حوالي 16: الصحة المعرفية لمريض الزهايمر

حوالي 22 عاما: الصحة المعرفية لشخص يعاني من ضعف إدراكي خفيف (MCI)

فوق 26: عادي

30: درجة الكمال

بايدن أكبر من أن يكون فعالاً.. وترمب أيضاً!

يشار إلى أنه تم استخدام الاختبار لأول مرة في مونتريال الكندية، وهو الآن أحد أكثر الطرق احتراما لتقييم الصحة المعرفية في جميع أنحاء العالم، وهو متاح بـ 55 لغة ولهجة، وأشكال لاختبار المرضى الأميين وفي البيئات الثقافية الأخرى (عن طريق تغيير مراجع معينة).

وكان استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشييتد برس ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة في أغسطس الماضي أظهر أن 77% من البالغين الأميركيين، بما في ذلك 69% من الديمقراطيين، يعتبرون أن بايدن أكبر من أن يكون فعالاً لمدة أربع سنوات أخرى.

كما وجد الاستطلاع نفسه أن 51% من البالغين – و28% فقط من الجمهوريين – يعتبرون ترامب أيضا متقدما في السن.