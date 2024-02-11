طالبان تبادل سجيناً أميركياً بمساعد بن لادن..مصادر تكشف

على الرغم من مرور أشهر عى المحادثات التي عقدت بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية في قطر، يبدو أن صفقة قد أبرمت أخيراً في ما يتعلق بتحرير عدد من المحتجزين الأميركيين بيد الحركة في أفغانستان.

فقد كشفت مصادر مطلعة لـ "العربية/الحدث" اليوم الأحد، بأن الجانب الأميركي أبرم صفقة تبادل مع طالبان، بين سجين أميركي مقابل إطلاق سراح المساعد الأفغاني لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وأوضحت تلك المصادر أن أميركا وافقت على إطلاق سراح محمد رحيم الأفغاني الذي عمل مساعداً خاصاً لبن لادن، بالإضافة إلى سجين أفغاني آخر، مقابل تحرير المعتقل الأميركي في سجون طالبان رايان كوربيت.

ومن المتوقع بأن تتم صفقة التبادل غدا الاثنين.

كشف مقر الظواهري

وكانت استخبارات طالبان ألقت القبض على كوربيت في العاشر من أغسطس 2022، بعد أيام من مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل.

أما سبب اعتقاله، فيعود بحسب مصادر خاصة لـ "العربية"، إلى اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وعلاقته بكشف مقر إقامة الظواهري في المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة كابل.

يذكر أن مساعد بن لادن كان اعتقل من قبل القوات الباكستانية، في 2007 خلال استقلاله حافلة عامة في مدينة لاهور.

ثم نُقل بعدها إلى سجن غوانتنامو الشهير في العام 2008.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، في 2 أغسطس 2022 أن بلاده قتلت الظواهري في كابل.

ومثّل مقتل الظواهري أكبر ضربة يتعرض لها تنظيم القاعدة منذ قتلت قوات أميركية خاصة بن لادن عام 2011، كما أثار الشكوك حينها حول مدى إيفاء طالبان بتعهدها عدم إيواء مجموعات إرهابية مسلحة.