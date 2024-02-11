اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مساعد بن لادن محمد رحيم الأفغاني
مساعد بن لادن محمد رحيم الأفغاني
خاص

طالبان تبادل سجيناً أميركياً بمساعد بن لادن..مصادر تكشف

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

على الرغم من مرور أشهر عى المحادثات التي عقدت بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية في قطر، يبدو أن صفقة قد أبرمت أخيراً في ما يتعلق بتحرير عدد من المحتجزين الأميركيين بيد الحركة في أفغانستان.

فقد كشفت مصادر مطلعة لـ "العربية/الحدث" اليوم الأحد، بأن الجانب الأميركي أبرم صفقة تبادل مع طالبان، بين سجين أميركي مقابل إطلاق سراح المساعد الأفغاني لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

السجين الأميركي رايان كوربيت (في الوسط)
السجين الأميركي رايان كوربيت (في الوسط)

وأوضحت تلك المصادر أن أميركا وافقت على إطلاق سراح محمد رحيم الأفغاني الذي عمل مساعداً خاصاً لبن لادن، بالإضافة إلى سجين أفغاني آخر، مقابل تحرير المعتقل الأميركي في سجون طالبان رايان كوربيت.

ومن المتوقع بأن تتم صفقة التبادل غدا الاثنين.

عناصر من قوات طالبان في كابل
عناصر من قوات طالبان في كابل

كشف مقر الظواهري

وكانت استخبارات طالبان ألقت القبض على كوربيت في العاشر من أغسطس 2022، بعد أيام من مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل.

أما سبب اعتقاله، فيعود بحسب مصادر خاصة لـ "العربية"، إلى اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وعلاقته بكشف مقر إقامة الظواهري في المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة كابل.

أيمن الظواهري
أيمن الظواهري

يذكر أن مساعد بن لادن كان اعتقل من قبل القوات الباكستانية، في 2007 خلال استقلاله حافلة عامة في مدينة لاهور.

ثم نُقل بعدها إلى سجن غوانتنامو الشهير في العام 2008.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، في 2 أغسطس 2022 أن بلاده قتلت الظواهري في كابل.

ومثّل مقتل الظواهري أكبر ضربة يتعرض لها تنظيم القاعدة منذ قتلت قوات أميركية خاصة بن لادن عام 2011، كما أثار الشكوك حينها حول مدى إيفاء طالبان بتعهدها عدم إيواء مجموعات إرهابية مسلحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقابلة بوتين مع كارلسون تتخطى 100 مليون مشاهدة وتثير ردود أفعال واسعة مقابلة بوتين مع كارلسون تتخطى 100 مليون مشاهدة وتثير ردود أفعال واسعة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط