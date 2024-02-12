أثنت عليها نيكي هيلي.. جدّة تقف خلف نجاح ترامب وتسانده

لا يزال المرشح الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب يحقق تقدّماً في حملته الانتخابية منذ بدئها وحتى اليوم.

فمن يقف خلف هذا التقدّم؟

من الواضح أن ترامب محاط بما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه فريق حملته السياسية الأكثر انضباطا حتى الآن، حيث يقود الفريق الجمهوريان المخضرمان سوزي وايلز وكريس لاسيفيتا.

وقد ركزت الحملة الانتخابية على بناء البنية التحتية في الولايات التي تصوت مبكرا، وذلك باستخدام سنوات من البيانات التي تم جمعها من مسيرات ترامب لاستهداف الناخبين المحتملين وإعادة تقديم ترامب لسياسة التجزئة.

وأما عن الخطر القانوني الذي يواجهه ترامب، فبات قضية ضرورية يتعامل معها الرئيس السابق تبعاً لوجهات نظر مستشاريه.

أما سوزي وايلز، فهي ناشطة سياسية لا تعرف الرحمة وتم اختيارها للمساعدة في إعادة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض.

وتعد وايلز أحد أقوى اللاعبين في السياسة الجمهورية، حيث تدير حملة دونالد ترامب لإعادة انتخابه على اعتبارها ناشطة سياسية لا تعرف الفشل، بحيث ينصب تركيزها على النصر المطلق.

كما وصفت نيكي هيلي وايلز بأنها "أقوى جمهورية لا تعرفه".

فيما قالت عنها صحيفة نيويورك تايمز إنها "ربما الصوت الأكثر أهمية داخل حملة ترامب الرئاسية الثالثة".

إلى ذلك، يقول البعض، إنه إذا تمكن ترامب من التغلب على جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، فسيكون الفضل لوايلز، وفقا لصحيفة "إندبندنت عربية".

إدارة عمليات ترامب

يشار إلى أن وايلز كانت عملت في السياسة الجمهورية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت منسقة للحملات الانتخابية في حملة رونالد ريغان الرئاسية عام 1980، ثم في إدارته لاحقا.

وفي أواخر العشرينيات من عمرها، انتقلت من نيوجيرسي، حيث ولدت ونشأت، إلى جاكسونفيل، فلوريدا، مع زوجها آنذاك، لاني، "الرجل المتقدم" الذي تولى الدعاية للمرشحين خلال الحملات السياسية.

وعندما أنجب الزوجان ابنتيهما، كاتي وكارولين، استغرقت بعض الوقت لتربيتهما، لكنها عادت بعد ذلك بكل قوتها إلى اللعبة.

في النهاية، أدارت عمليات ترامب في محاولته الأولى ليصبح رئيسا.