البنتاغون: نقل أوستن إلى المستشفى بسبب مشكلة طارئة

أفاد السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر بأنه تم نقل وزير الدفاع لويد أوستن إلى المستشفى العسكري.

وأوضح في بيان أن أوستن نقل بواسطة حرسه الأمني إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لفحصه بحثاً عن أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة.

وكشف البيان أن الوزير أوستن ذهب إلى المستشفى ومعه أنظمة الاتصالات السرية وغير السرية اللازمة لأداء واجباته، مشيراً إلى أن الوزارة سنقدم تحديثاً عن حالته في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي اعتذر علنا مطلع الشهر الجاري بعد إخفاء إصابته بسرطان البروستات ودخوله إلى المستشفى، الأمر الذي أثار ضجة في البلاد.

انتقادات واسعة

وتعرض أوستن لانتقادات واسعة النطاق بعد الكشف عن دخوله المستشفى قبل فترة قصيرة وإبقاء مشكلته الصحية طي الكتمان، خلافا للبروتوكولات السارية.

يأتي ذلك وسط عام انتخابي، وبينما تتابع القوة العسكرية الرائدة في العالم عن كثب نزاعين رئيسيين، في أوكرانيا وقطاع غزة.

ولم يكن الرئيس جو بايدن على علم بتشخيص إصابة وزير الدفاع بالسرطان لأسابيع، وفق البيت الأبيض.

كما أثارت هذه القضية الاستغراب حتى في المعسكر الديموقراطي وأثارت دعوات من الجمهوريين لاستقالة أوستن.