اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لويد أوستن (أرشيفية من رويترز)
لويد أوستن (أرشيفية من رويترز)

البنتاغون: نقل أوستن إلى المستشفى بسبب مشكلة طارئة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أفاد السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر بأنه تم نقل وزير الدفاع لويد أوستن إلى المستشفى العسكري.

أوستن يعتذر عن إخفاء إصابته بالسرطان.. ودخوله المستشفى أميركا أوستن يعتذر عن إخفاء إصابته بالسرطان.. ودخوله المستشفى

وأوضح في بيان أن أوستن نقل بواسطة حرسه الأمني إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لفحصه بحثاً عن أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة.

وكشف البيان أن الوزير أوستن ذهب إلى المستشفى ومعه أنظمة الاتصالات السرية وغير السرية اللازمة لأداء واجباته، مشيراً إلى أن الوزارة سنقدم تحديثاً عن حالته في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي اعتذر علنا مطلع الشهر الجاري بعد إخفاء إصابته بسرطان البروستات ودخوله إلى المستشفى، الأمر الذي أثار ضجة في البلاد.

انتقادات واسعة

وتعرض أوستن لانتقادات واسعة النطاق بعد الكشف عن دخوله المستشفى قبل فترة قصيرة وإبقاء مشكلته الصحية طي الكتمان، خلافا للبروتوكولات السارية.

يأتي ذلك وسط عام انتخابي، وبينما تتابع القوة العسكرية الرائدة في العالم عن كثب نزاعين رئيسيين، في أوكرانيا وقطاع غزة.

ولم يكن الرئيس جو بايدن على علم بتشخيص إصابة وزير الدفاع بالسرطان لأسابيع، وفق البيت الأبيض.

كما أثارت هذه القضية الاستغراب حتى في المعسكر الديموقراطي وأثارت دعوات من الجمهوريين لاستقالة أوستن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وكالة "ناسا" تعكف على وضع مفاعل نووي صغير لتوليد الكهرباء على سطح القمر وكالة "ناسا" تعكف على وضع مفاعل نووي صغير لتوليد الكهرباء على سطح القمر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط