بوريل يسخر من تعليقات ترامب حول الناتو.. "سخيفة"

تعليقاً على تصريحات الرئيس السابق الأميركي السابق دونالد ترمب بشأن حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء، قلل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل من أهمية الأمر.

وقال بوريل قبيل قبل اجتماع وزاري للاتحاد في بروكسل، اليوم الثلاثاء، "لن أضيع وقتي في التعليق على أية فكرة سخيفة تنتشر خلال حملة الانتخابات الأميركية"، حسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

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ليس انتقائيا

كما شدد على أن "الناتو ليس تحالفاً يعتمد على أهواء رئيس دولة ما".

وأردف قائلاً "فلنكن جديين رجاء.. لا يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يكون تحالفاً انتقائياً!".

وكان الرئيس الأميركي السابق، تحدث خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولاينا، مساء السبت، عن خبرته مع أعضاء "الأطلسي". وقال راوياً ما حدث بينه وبين أحد زعماء الدول الأعضاء خلال اجتماع سابق حين كان رئيساً للبلاد "وقف رئيس دولة كبيرة وقال إذا لم ندفع الالتزامات المالية المقررة للحلف وتعرضنا لهجوم من قبل روسيا فهل ستحمينا؟". فأكد ترامب أمام ناخبيه أنه رد بكل صراحة قائلا: "إذا لم تدفعوا وتخلفتم عن السداد فلن أحميكم.. بل في الواقع سأشجع الروس على فعل ما يريدون!".

في حين أثارت تلك التعليقات انتقادات من قبل الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، الذي اعتبر أن "أي إشارة إلى أن أعضاء الناتو لن يدافعوا عن بعضهم البعض يقوض أمن الحلف برمته ويعرض الجنود الأميركيين والأوروبيين للخطر".

كذلك دانت واشنطن تلك التصريحات، فضلا عن فرنسا وغيرها من الدول.