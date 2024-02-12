كيربي: وجود قيادات حماس في جنوبي غزة يعرض المدنيين للخطر

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن واشنطن تعلم أن قيادات حركة حماس هربت إلى مناطق جنوب غزة بعد ضغط إسرائيل عليهم بالشمال.

وأضاف كيربي في تصريحات لـ "العربية/الحدث" أن وجود قيادات حماس في جنوبي غزة يعرض المدنيين للخطر، لافتاً إلى أن واشنطن تحض إسرائيل على توخي الحذر خلال ملاحقة قيادات حماس في الجنوب.

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كذلك أكد على صعوبة تنفيذ أي عملية عسكرية في بيئة مغلقة مليئة بالمدنيين كرفح، مشيراً إلى أن بلاده لا تريد لأي مدني كان فلسطينيا أو إسرائيليا أن يقتل.

وذكر كيربي أن واشنطن أصدرت مذكرة بها متطلبات للدول التي نقدم لها أسلحة من بينها إسرائيل.

هدنة إنسانية

وحث البيت الأبيض إسرائيل اليوم على العمل من أجل هدنة في غزة تسمح بإطلاق سراح مزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية سريعا إلى المدنيين الفلسطينيين.

وقال كيربي في تصريح للصحفيين إن بعض التقدم تحقق في المفاوضات نحو هدنة إنسانية، لكن ما زال هناك مزيد من العمل يتعين القيام به. وتابع "لا نزال ندعم وقف القتال لفترة طويلة لأغراض إنسانية ".

إطلاق سراح الأسرى

جاءت تصريحاته بعد يوم من اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإبلاغه بأنه لا ينبغي المضي قدما في أي عملية عسكرية في رفح بدون خطة لحماية المدنيين هناك.

ورحب كيربي بأنباء أفادت بأن الجيش الإسرائيلي حرر أسيرين في مداهمة نفذتها قوات خاصة في رفح بجنوب غزة.

وقال لن تنتهي أزمة غزة إلا إذا أطلقت حماس سراح جميع الأسرى.