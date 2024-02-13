الشيوخ الأميركي يعطي الضوء الأخضر لإقرار مشروع المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

صوت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح دفع حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان نحو إقرار محتمل يوم الأربعاء، متجاوزاً عقبة إجرائية أخيرة بعد جدل على مدى أيام.

وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 66 صوتا مقابل 33 ليتم تجاوز 60 صوتا المطلوبة وتخطي العقبة الإجرائية الأخيرة قبل النظر النهائي في مشروع القانون. وتوقع زعماء مجلس الشيوخ التصويت على تمرير الحزمة في وقت ما يوم الأربعاء.

ويجب أن يوافق مجلسا الشيوخ والنواب على التشريع قبل أن يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن من التوقيع عليه ليصبح قانونا. إلا أن مشروع القانون قد يواجه خلافا طويل الأمد في مجلس النواب.

مجلس النواب يرفض

ففي وقت سابق أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع قانون يعمل عليه حالياً مجلس الشيوخ لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95 مليار دولار.

كما أوضح جونسون في بيان أنّ سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلّق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

أزمة الهجرة

وقال المسؤول الجمهوري في بيان إنّ "اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظلّ صامتاً بشأن المشكلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه بلادنا"، في إشارة إلى أزمة الهجرة.

وأضاف أنّه "في غياب أيّ تعديل" من جانب مجلس الشيوخ لهذا النصّ "سيواصل مجلس النواب العمل وفقاً لإرادته على هذه القضايا المهمّة".

الجزء الأكبر لأوكرانيا

وتبلغ قيمة هذه الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية 95 مليار دولار سيذهب القسم الأكبر منها إلى أوكرانيا.

وهذ الحزمة هي محلّ نقاش في الكونغرس منذ أشهر وموضع خلاف بين إدارة الرئيس جو بايدن الديموقراطية وخصومها الجمهوريين.