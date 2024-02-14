بايدن: تصريحات ترامب حول حلف الناتو غير لائقة

دان الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء تصريحات "غبية" و"مخزية" لدونالد ترامب قال فيها إنه سيشجع روسيا على مهاجمة أعضاء في التكتل إذا لم يفوا بالتزاماتهم المالية.

وقال بايدن في تصريح متلفز من البيت الأبيض إن تصريحات ترامب "غبية ومخزية وخطيرة"، وشدّد على أن حلف شمال الأطلسي يحمي الولايات المتحدة والعالم وهو ما "لا يراه" الرئيس السابق.

وقال ترامب إنه لن يرغب في حماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من أي هجوم مستقبلي من روسيا إذا تأخرت مساهماتها في الحلف.

ووصف بايدن هذا التصريح بأنه "خطير" و"غير أميركي"، مضيفا: "كانت المخاطر كبيرة بالفعل بالنسبة للأمن الأميركي قبل إقرار مشروع القانون هذا في مجلس الشيوخ الليلة الماضية. لكن في الأيام الماضية، زادت تلك المخاطر. وذلك لأن الرئيس السابق أرسل للعالم إشارة خطيرة وصادمة".

ودعا بايدن الجمهوريين في مجلس النواب إلى دعم مشروع قانون الإنفاق التكميلي الذي سيرسل 60 مليار دولار إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وحذر من أن معارضة ذلك من شأنه أن يصب في مصلحة بوتين.

وقال بايدن: "إن دعم مشروع القانون هذا هو بمثابة الوقوف في وجه بوتين، أما معارضته فهو في مصلحة بوتين. التاريخ يراقب".

وجاءت تعليقات بايدن بعد أن وافق مجلس الشيوخ في وقت مبكر من الثلاثاء على حزمة مساعدات بقيمة 95.3 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، للمضي قدما بعد أشهر من المفاوضات الصعبة والانقسامات السياسية المتزايدة في الحزب الجمهوري بشأن دور الولايات المتحدة في الخارج.

وانتقد بايدن أيضا الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، والذي قال يوم السبت خلال ظهوره في حملته الانتخابية إنه حذر ذات مرة من أنه سيسمح لروسيا بفعل ما تريد للدول الأعضاء في الناتو التي "تتخلف" في الوفاء بالتزاماتها بتخصيص 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع.

وقال بايدن: "عندما تعطي أميركا كلمتها فهذا يعني شيئا ما. ينظر دونالد ترامب إلى هذا كما لو كان عبئا".

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بعد أن عقدت مجموعة صغيرة من الجمهوريين المعارضين لخطة الـ 60 مليار دولار المخصصة لأوكرانيا، جلسة في مجلس الشيوخ طوال الليل، مستغلين الساعات الأخيرة من المناقشة للقول بأن الولايات المتحدة يجب أن تركز على مشاكلها الخاصة قبل إرسال المزيد من الأموال إلى الخارج.

لكن 22 جمهوريا صوتوا مع جميع الديمقراطيين تقريبا لتمرير الحزمة بأغلبية 70 صوتا مقابل 29، حيث زعم المؤيدون أن التخلي عن أوكرانيا قد يشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويهدد الأمن القومي في جميع أنحاء العالم.