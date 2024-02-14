الجمهوريون يوجهون اتهاماً لوزير الهجرة بهدف عزله.. وبايدن: ألعاب سياسية تافهة

وجّهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، اتهاماً لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس وأحالته إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله بسبب ما تعتبره تقاعساً من جانبه في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك. وتعليقاً على الأمر، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يعتبر الاتهام البرلماني لوزير الهجرة "غير دستوري"، واصفاً المناورة الجمهورية بأنها أشبه بـ"الألعاب السياسية التافهة".

"انتهاك ثقة الجمهور"

وأقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون توجيه اتّهامين للوزير الديمقراطي هما "الرفض المتعمّد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة و"انتهاك ثقة الجمهور"، وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين الذين سيبرّئون على الأرجح مايوركاس.

وأحال مجلس النواب الوزير إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين الذين سيبرّئون على الأرجح مايوركاس.

وكانت محاولة أولى قام بها الجمهوريون قبل أسبوع لتوجيه الاتهام إلى وزير الأمن الداخلي باءت بالفشل بسبب فشلهم بفارق ضئيل في جمع الأصوات اللازمة. لكنّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون لم يستسلم لهذه الهزيمة المهينة، بل واصل التصويب على الوزير البالغ من العمر 64 عاماً والذي اتّهمه بأنّه "مهندس كارثة" الهجرة.

بايدن: "ألعاب سياسية تافهة"

وندّد الرئيس بايدن باللائحة الاتهامية التي وجّهتها الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب للوزير أليخاندرو مايوركاس، واصفاً هذه المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنّها "غير دستورية".

وقال في بيان، إنّ "التاريخ لن ينظر بعين الرأفة إلى الجمهوريين في مجلس النواب بسبب استهدافهم في تصرّف حزبي فاضح وغير دستوري موظّفاً عاماً شريفاً بهدف ممارسة ألعاب سياسية تافهة".

وأضاف: "بدلاً من تنظيم مهازل كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين يهتمّون حقّاً بالحدود أن يطلبوا من الكونغرس مزيداً من الموارد وتعزيز أمن الحدود".