واشنطن: موسكو طوّرت سلاحاً مضاداً للأقمار الاصطناعية

أكد البيت الأبيض أن تهديد الأمن القومي الذي أشار إليه مشرّعون أميركيون يتعلق بتطوير روسيا سلاحا مضادا للأقمار الاصطناعية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "أستطيع أن أؤكد أن الأمر يتعلق بقدرة مضادة للأقمار الاصطناعية طورتها روسيا".

لكنه أضاف أنه "لا يوجد تهديد فوري لسلامة أي شخص"، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

تهديد "خطير" للأمن القومي

واجتمع جيم ساليفان مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس مع أعضاء بارزين في الكونغرس بعد أن حذروا من تهديد "خطير" للأمن القومي قالت تقارير إعلامية إنه يتعلق بمحاولة روسية لبناء قدرة نووية فضائية.

وعقد ساليفان اجتماعا مغلقا مع المسؤولين في الكونغرس، فيما قالت وسائل إعلام أميركية إن روسيا تطور سلاحا يمكنه تدمير الأقمار الاصطناعية الغربية.

من جهتها، نفت موسكو هذه التقارير "الخبيثة" و"التي لا أساس لها من الصحة"، ووصفتها بأنها حيلة من البيت الأبيض لمحاولة تمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا بمليارات الدولارات تشهد تعطيلا في الكونغرس بسبب تباين بين الإدارة الديموقراطية والجمهوريين.

ويخيم الغموض والقلق على واشنطن منذ أن أصدر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب مايك تورنر بيانا الأربعاء أشار فيه إلى "تهديد خطير للأمن القومي"، داعيا بايدن إلى "رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد".

نشر سلاح نووي في الفضاء

في وقت لاحق، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن التهديد يتعلق بوضع روسيا خططا لنشر سلاح نووي في الفضاء يمكن أن يستهدف الأقمار الاصطناعية.

فيما لم يقدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته لألبانيا تفاصيل عن طبيعة التهديد لكنه أكد أنه ليس "نشطا" بعد.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي "هذه ليست قدرة نشطة، لكنها قدرة محتملة نتعامل معها على محمل الجد".

وتابع "أتوقع أن يكون لدينا المزيد لنعلنه قريبا جدا"، مضيفا أن الولايات المتحدة تناقش التهديد مع حلفائها.

بدورهم، قال مسؤولون أميركيون إن التهديد لا يمكن أن يستهدف البشر، لكنه تهديد كبير.

كما نوهوا بتصريحات رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون التي قال فيها إنه "ليست هناك حاجة لإثارة القلق العام".

خطاب متهور

واتهم الغرب روسيا باللجوء الى خطاب متهور بعد أن قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه مستعد لاستخدام سلاح نووي إذا شعر بوجود تهديد وجودي.

وتحظر معاهدة الفضاء الخارجي التي صادقت عليها كل من روسيا والولايات المتحدة، نشر الأسلحة النووية في الفضاء.