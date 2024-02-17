تغريم ترامب 355 مليون دولار لإدانته في قضية احتيال

قضى قاض في نيويورك تغريم الرئيس السابق دونالد ترامب دفع غرامات قدرها 354.9 مليون دولار بسبب المبالغة في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، مما يمثل انتكاسة قانونية أخرى للرئيس السابق في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر.

كما منع القاضي آرثر إنجورون ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

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ترامب سيستأنف

واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنويًا على مدار عقد من الزمن لخداع المصرفيين لمنحه شروط قرض أفضل.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف القضية بأنها ثأر سياسي من جانب جيمس، وهو ديمقراطي منتخب.

وأعلن ترامب أنه يعتزم الطعن بالقرار، مشدداً في تصريح لصحافيين في دارته في مارالاغو في فلوريدا "لم يحصل أي احتيال" منددا بـ"استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدّم بشكل كبير في الاستطلاعات".

ضربة قوية

وقد توجه قضية الاحتيال المدني ضربة قوية لإمبراطورية ترامب العقارية حيث يقود رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي السباق على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحكم إنجورون في سبتمبر/أيلول الماضي بأن ترامب متورط في عملية احتيال وأمر بحل إمبراطوريته التجارية جزئيا. ولا تزال التداعيات الكاملة لهذا الأمر غير واضحة، ويستأنف ترامب قراره.

وجاء حكم الجمعة بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت ثلاثة أشهر في مانهاتن.

استغل محاكماته في حملته

وخلال شهادته في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، اعترف ترامب بأن بعض قيم ممتلكاته كانت غير دقيقة، لكنه أصر على أن البنوك ملزمة ببذل العناية الواجبة الخاصة بها.

واستغل ظهوره في المحكمة من حين لآخر في حملته الانتخابية، حيث ألقى تصريحات تحريضية للصحفيين وأصر على أن أعداءه يستخدمون المحاكم لمنعه من استعادة السيطرة على البيت الأبيض.

4 قضايا جنائية

وهو متهم في أربع قضايا جنائية، بما في ذلك واحدة في نيويورك تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لنجمة إباحية قبل انتخابات عام 2016.

وحدد القاضي المشرف على تلك القضية يوم الخميس 25 مارس/آذار موعدا للمحاكمة رغم اعتراضات محامي ترامب الذين سعوا إلى تأجيلها بسبب جدول ترامب القانوني والسياسي المزدحم.

كما تم اتهام ترامب في فلوريدا بسبب تعامله مع وثائق سرية عند ترك منصبه، وفي واشنطن وجورجيا بسبب جهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع القضايا الأربع.