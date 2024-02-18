ترامب يطلق خطاً للأحذية الرياضية

أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت، خطًا للأحذية الرياضية، بعد يوم من أمر القاضي له ولشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار في محاكمته بتهمة الاحتيال المدني في نيويورك.

وكشف الرئيس السابق النقاب عن "أحذية ترامب الرياضية" في فيلادلفيا، حيث وضع زوجًا من الأحذية الرياضية الذهبية، والتي تباع بسعر 399 دولارًا وأطلق عليها اسم "NEVER SURRENDER HIGH-TOP SNEAKER".

وقال ترامب، الذي يقترب من ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 والمنافسة المحتملة مع الرئيس جو بايدن: "هذا شيء كنت أتحدث عنه منذ 12 عاما، 13 عاما، وأعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا".

"أردت القيام بالأمر منذ فترة طويلة".. الرئيس الأميركي السابق #ترمب يطلق خطاً للأحذية الرياضية خاصا به، ويعرضها خلال مؤتمر "سنيكر كون" لمحبي الأحذية الرياضية#العربية pic.twitter.com/bZwYpTaWog — العربية (@AlArabiya) February 18, 2024

ويبيع الرئيس السابق أيضًا نسختين من الأحذية الرياضية التي تحمل "T" و"45" على الجانبين مقابل 199 دولارًا. كما أن العطور معروضة للبيع بسعر 99 دولارًا لكل منهما.

وبحسب الموقع، فإن المنتجات هي علامات تجارية لشركة "CIC Ventures LLC". ولم يتم تصميم أحذية ترامب الرياضية أو تصنيعها أو توزيعها أو بيعها بواسطة دونالد جيه ترامب أو منظمة ترامب أو أي من الشركات التابعة لها أو لمديريها. ولكن تستخدم الشركة المصنعة اسم ترامب وصورته بموجب اتفاقية ترخيص.

وبعد ظهوره بالمؤتمر الصحافي للكشف عن الحذاء، توجه ترامب إلى ميشيغان لمخاطبة مؤيديه للمرة الأولى منذ أن سلطت الأحكام الصادرة في قضايا منفصلة في نيويورك الضوء على المخاطر القانونية التي يواجهها على جبهات متعددة.

وفي يوم الخميس، أكد قاض في ولاية نيويورك أن المحاكمة الجنائية للرئيس السابق في قضية الأموال السرية ستبدأ في 25 مارس. وبعد يوم واحد، أُمر ترامب وشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار بتهمة تضخيم قيم ممتلكاته عن طريق الاحتيال. بالإضافة إلى الحكم الصادر ضد ترامب بقيمة 83 مليون دولار بتهمة التشهير بإي جين كارول، تم تغريم المرشح الجمهوري لعام 2024 بحوالي 438 مليون دولار على مدى الأسابيع الأربعة الماضية.

ومن المقرر أن تستمر زيارة ترامب إلى ميشيغان لمدة 10 أيام قبل أن تعقد الولاية الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. ولاية ولفيرين هي المنافسة الأخيرة في فبراير قبل أن تتوسع معركة ترشيح الحزب الجمهوري إلى أكثر من عشرين ولاية في مارس.