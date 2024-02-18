اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من مؤتمر الكشف عن الحذاء الرياضي
ترامب

ترامب يطلق خطاً للأحذية الرياضية

أطلق حملته التجارية بعد يوم من أمر القاضي له بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت، خطًا للأحذية الرياضية، بعد يوم من أمر القاضي له ولشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار في محاكمته بتهمة الاحتيال المدني في نيويورك.

وكشف الرئيس السابق النقاب عن "أحذية ترامب الرياضية" في فيلادلفيا، حيث وضع زوجًا من الأحذية الرياضية الذهبية، والتي تباع بسعر 399 دولارًا وأطلق عليها اسم "NEVER SURRENDER HIGH-TOP SNEAKER".

وقال ترامب، الذي يقترب من ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 والمنافسة المحتملة مع الرئيس جو بايدن: "هذا شيء كنت أتحدث عنه منذ 12 عاما، 13 عاما، وأعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا".

ويبيع الرئيس السابق أيضًا نسختين من الأحذية الرياضية التي تحمل "T" و"45" على الجانبين مقابل 199 دولارًا. كما أن العطور معروضة للبيع بسعر 99 دولارًا لكل منهما.

وبحسب الموقع، فإن المنتجات هي علامات تجارية لشركة "CIC Ventures LLC". ولم يتم تصميم أحذية ترامب الرياضية أو تصنيعها أو توزيعها أو بيعها بواسطة دونالد جيه ترامب أو منظمة ترامب أو أي من الشركات التابعة لها أو لمديريها. ولكن تستخدم الشركة المصنعة اسم ترامب وصورته بموجب اتفاقية ترخيص.

ترامب: الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم.. بسبب بايدن أميركا الانتخابات الأميركية ترامب: الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم.. بسبب بايدن
ترامب يلتزم الصمت حول وفاة نافالني.. وهايلي تواصل هجومها أميركا الانتخابات الأميركية ترامب يلتزم الصمت حول وفاة نافالني.. وهايلي تواصل هجومها

وبعد ظهوره بالمؤتمر الصحافي للكشف عن الحذاء، توجه ترامب إلى ميشيغان لمخاطبة مؤيديه للمرة الأولى منذ أن سلطت الأحكام الصادرة في قضايا منفصلة في نيويورك الضوء على المخاطر القانونية التي يواجهها على جبهات متعددة.

وفي يوم الخميس، أكد قاض في ولاية نيويورك أن المحاكمة الجنائية للرئيس السابق في قضية الأموال السرية ستبدأ في 25 مارس. وبعد يوم واحد، أُمر ترامب وشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار بتهمة تضخيم قيم ممتلكاته عن طريق الاحتيال. بالإضافة إلى الحكم الصادر ضد ترامب بقيمة 83 مليون دولار بتهمة التشهير بإي جين كارول، تم تغريم المرشح الجمهوري لعام 2024 بحوالي 438 مليون دولار على مدى الأسابيع الأربعة الماضية.

ومن المقرر أن تستمر زيارة ترامب إلى ميشيغان لمدة 10 أيام قبل أن تعقد الولاية الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. ولاية ولفيرين هي المنافسة الأخيرة في فبراير قبل أن تتوسع معركة ترشيح الحزب الجمهوري إلى أكثر من عشرين ولاية في مارس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد شعبية ترمب رغم محاكمته في 91 تهمة جنائية تصاعد شعبية ترمب رغم محاكمته في 91 تهمة جنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط