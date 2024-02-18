بعد الحكم على ترمب.. حاكمة نيويورك تطمئن المستثمرين: لا تقلقوا

بعد ارتفاع مستوى مخاوف المستثمرين في ولاية نيويورك بعد الحكم غير المسبوق ضد الرئيس السابق ترمب، خاطبت الديموقراطية حاكمة نيويورك كاثي هوشول أصحاب الأعمال في نيويورك في مقابلة جديدة وأخبرتهم أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق" بعد أن تعرض الرئيس السابق ترامب لغرامة قدرها 355 مليون دولار ومنعه من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

حيث سُئلت في مقابلة إذاعية عما إذا كان ينبغي لرجال الأعمال الآخرين في نيويورك أن يشعروا بالقلق من أنه "إذا كان بإمكانهم فعل ذلك بالرئيس السابق، فيمكنهم فعل ذلك لأي شخص".

أجابت هوشول: "أعتقد أن هذا ظرف غير عادي حقًا، حيث إن سكان نيويورك الملتزمون بالقانون والذين يتبعون القواعد والذين هم رجال أعمال ليس لديهم ما يدعو للقلق لأنهم مختلفون تمامًا عن دونالد ترامب وسلوكه".

ووجد القاضي آرثر إنجورون أن ترمب ومنظمة ترامب وكبار المسؤولين التنفيذيين وأبناءه البالغين مسؤولون عن الاحتيال.

وفي محاولة لطمأنة المستثمرين في نيويورك بعد الحكم قالت الحاكمة عن المستثمرين "على العموم، إنهم أشخاص صادقون ولا يحاولون إخفاء أصولهم وهم يتبعون القواعد".

"وهكذا قرر هذا القاضي أن دونالد ترمب لم يتبع القواعد. لقد تمت محاكمته، وحقًا، حاكم ولاية نيويورك ليس له رأي في حجم الغرامة، ونريد التأكد من أننا ليس لدينا هذا المستوى من التدخل في القضاء".

وأمر قاض في نيويورك يوم الجمعة ترمب بدفع مبلغ ضخم كعقوبات في قضية احتيال مدنية. وجاء القرار بعد أسابيع فقط من اختتام المرافعات الختامية لمحاكمة استمرت أشهرا بعد أن رفعت المدعية العامة الديموقراطية في نيويورك ليتيتيا جيمس دعوى قضائية ضد ترامب لزعمه أنه قام بتغيير صافي ثروته بشكل خاطئ للحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.