ترامب يلتزم الصمت حول وفاة نافالني.. وهايلي تواصل هجومها

وصفت نيكي هايلي، السبت، أليكسي نافالني، زعيم المعارضة الروسية، بأنه بطل، وكثفت الضغط على الرئيس السابق دونالد ترامب للرد على أنباء وفاته. وقالت إن نافالني توفي على يد الرئيس فلاديمير بوتين، وإن "ترامب بحاجة إلى الرد على ذلك".

وفي حديثها مع الصحافيين خارج تجمعها في حديقة في إيرمو بولاية كارولينا الجنوبية، أشادت هايلي بنافالني لتحدي بوتين واتهامه له بالفساد والتلاعب بالانتخابات، وقالت إنه فر من بلاده ليعود "ليقاتل من أجل مستقبل أفضل".

وقالت قبل أن تتوجه إلى منافسها ترامب، في الحزب الجمهوري: "تم القبض عليه، والآن فعل بوتين به ما يفعله بجميع معارضيه، فهو يقتلهم ويحتاج ترامب إلى الرد على ذلك. هل يعتقد أن بوتين قتله؟ هل يعتقد أن بوتين كان على حق في قتله؟ وهل يعتقد أن نافالني كان بطلاً؟".

وكانت هايلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية وسفيرة الأمم المتحدة في عهد ترامب، تعمل بناءً على خبرتها في السياسة الخارجية، وقد انتقدت منذ فترة طويلة رئيسها السابق بسبب ما وصفته بحبه للديكتاتوريين والقادة المستبدين.

واستمرت في تصعيد الانتقادات الموجهة إليه قبل المواجهة التمهيدية في ولايتها الأصلية في 24 فبراير.

ولم يعلق ترامب علنًا بعد على وفاة نافالني.

وهاجم الرئيس بايدن، يوم السبت، وقال في منشور عبر الإنترنت: "أنا الوحيد الذي يمكنه تحقيق السلام والازدهار والاستقرار كما فعلت خلال فترة ولايتي الأولى. سيتم احترام أميركا والخوف منها مرة أخرى".

ويوم الجمعة، بعد فترة وجيزة من انتشار خبر وفاة نافالني، ذهبت هايلي إلى أبعد من معظم الجمهوريين في مهاجمة ترامب بسبب تصريحاته السابقة في مدح بوتين.

وفي تجمعاتها الانتخابية، سلطت الضوء على علاقة ترامب الوثيقة مع الزعيم الروسي وسعت إلى دق ناقوس الخطر بشأن اقتراحاته بأنه سيشجع العدوان الروسي ضد حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا.

وتحدثت يوم السبت أيضًا عن الأخبار التي تفيد بأن روسيا تعمل على تطوير سلاح فضائي نووي قادر على تدمير الأقمار الصناعية، داعية إلى منع الحرب في الفضاء.

وأعلنت السلطات الروسية، يوم الجمعة، أن نافالني، الذي كان يقضي عدة أحكام في روسيا، توفي في سجن داخل الدائرة القطبية الشمالية.

وقال الرئيس بايدن إن المسؤولين الأميركيين ليس لديهم فهم كامل للظروف، لكنه يعتقد أنه "ليس هناك شك في أن وفاة نافالني كانت نتيجة لشيء فعله بوتين وبلطجيته".