شقيق بايدن يستغل اسمه في معاملاته التجارية.. الفاشلة

كشفت مجلة "بوليتيكو" الأميركية أن جيم بايدن (المعروف أيضاً بـ"جيمس براين بايدن") شقيق الرئيس الأميركي جو بايدن متهم باستغلال اسم شقيقه للترويج لإمبراطوريته الطبية.

وشقيق الرئيس الأميركي الأصغر متهم بقضايا فساد واحتيال بقيمة 100 مليون دولار، مستغلاً اسم شقيقه بايدن للترويج لمستشفياته المعروفة باسم AMERICORE ، وفق ما كشفته مجلة "بوليتيكو".

البريد الإلكتروني لشركة AMERICORE فضح الشقيق الأصغر لبايدن. وكشفت محادثات البريد أن جيم كان يستخدم اسم الرئيس بايدن لتمرير المعاملات التجارية الطبية مع شركات الأدوية وغيرها.

ولكن مملكة جيم بايدن للرعاية الصحية انهارت بعد سبع سنوات من إنشائها بسبب الإخفاقات الإدارية. فتضاءلت الخدمات التي تقدمها، بينما بقي عدد من الموظفين من دون رواتب، كما توفي أحد المرضى بسكتة قلبية عام 2018 بعد تلقيه رعاية دون المستوى المطلوب، وفق تقرير لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وهذه القضية هي في قلب ملاحقة قضائية فيدرالية متصلة بمؤامرة بقيمة 100 مليون دولار للاحتيال على الرعاية الطبية. وقد حصلت المحكمة على إقرار بالذنب من متلقي الرشاوى، بحسب "بوليتيكو".

وبطبيعة الحال، القضية هذه لن تمر مرور الكرام أمام الحزب الجمهوري، الذي يتابع عن كثب في مجلس النواب تحقيقاً حول العلاقة بين الرئيس والتعاملات التجارية لأقاربه، وتحديداً مؤسسات الرعاية الصحية لجيم بايدن، الذي من المقرر أن تُجري لجنة الرقابة في مجلس النواب مقابلة معه في أواخر الشهر الحالي كجزء من التحقيق.