هيلي تحذر من عودة ترامب للبيت الأبيض: سيجلب معه الفوضى

هاجمت نيكي هيلي المرشحة الجمهورية للانتخابات الأميركية منافسها الرئيس السابق دونالد ترامب، وحذرت من سيناريو الفوضى حال عودته إلى البيت الأبيض مجددا.

وقالت هيلي مخاطبة أنصارها في ساوث كارولينا: "لقد كنت فخورة بخدمة بلادي خلال إدارة ترامب، لكنّ الحقيقة هي أنّ الفوضى تتبعه أينما حلّ".

وأضافت بالقول: "لا يمكننا أن نبني دولة تسودها الفوضى لأربع سنوات أخرى بينما العالم مشتعل.. بكلّ بساطة، لن ننجو..".

وانضم كذلك مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون إلى حملة الهجوم على ترامب هو الآخر، حيث قال إن القادة الروس سيحتفلون، إذا فاز الرئيس السابق بولاية جديدة.

وأضاف بولتون لشبكة MSNBC أن تصريحات بوتين الأخيرة عن تفضيله التعامل مع بايدن عن ترامب "ما هي إلا محاولة للتضليل"، بحسب تعبيره.

ويتمحور الحديث منذ ما قبل الانتخابات التمهيدية الأميركية، حول منافسة موعودة بين الرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ولكن في حال لم يكن أيّ منهما مرشّحاً لحزبه لأي سبب من الأسباب، فإنّ فترة من الارتباك السياسي ستحلّ.

ويُعقد مؤتمر الحزب الجمهوري في الفترة من 15 إلى 18 يوليو، بينما يُعقد مؤتمر الحزب الديمقراطي في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس لتسمية المرشحين الرئيسيين للسباق الرئاسة الأميركية.

وسواء كان جو بايدن أو دونالد ترامب، فإنّ الفائز بينهما سيكون أكبر رئيس أميركي سنّا يؤدي اليمين الدستورية، ورغم أنّ أياً منهما لم يتحدث عن أمراض خطيرة يعاني منها، فإنّ خطر الوفاة أو التعرّض لحوادث صحية جدية يزداد مع مرور السنين.