بعد طرد مكدانيال.. ترامب يهاجم شبكة NBC ويصفها بمقر الديموقراطيين

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هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بريان إل روبرتس، رئيس الشركة الأم لـ NBCUniversal Comcast، بعد أن أطاحت الشبكة برئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية السابقة (RNC) رونا مكدانيال كمحللة أخبار سياسية في NBC News هذا الأسبوع.

وكتب ترامب على موقعه على الإنترنت "تروث سوشيال" ليلة الثلاثاء: "إن المرضى المنحطين في MSDNC في إشارة إلى الحزب الديموقراطي يديرون بالفعل شبكة NBC، ويبدو أنه لا يوجد شيء يمكن لرئيس مجلس الإدارة بريان روبرتس أن يفعله حيال ذلك".

وتابع: "إن مشاهدة تشاك تود وهو يهاجم روبرتس بوحشية ثم توبيخه لتوظيف رونا دون موافقته، أو موافقة المجانين الآخرين، كان مجرد خطوة بعيدة جدًا."

وتم طرد ماكدانيال من قبل الشبكة يوم الثلاثاء بعد احتجاجات من بعض أكبر مذيعي ومضيفي شبكة NBC وشبكة MSNBC الشقيقة ذات الميول اليسارية.

وبعد أن ظهرت ماكدانيال في مقابلة على برنامج "Meet The Press" يوم الأحد، مع شاك تود قال للمنسقة كريستين ويلكر إن المديرين التنفيذيين في الشركة "يدينون له باعتذار".

وناشدت مضيفة MSNBC، راشيل مادو، المديرين التنفيذيين في NBC News صراحة قطع العلاقات مع ماكدانيال، مشيرة إلى جهودها لمساعدة ترامب.

وتعرضت ماكدانيال لانتقادات بسبب تعليقاتها بشأن هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي ودورها في جهود ترامب لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

ويوم أمس وفي مذكرة للموظفين أعلنت الشبكة أن ماكدانيال لن تكون مساهمة في NBC، وقال رئيس مجموعة NBCUniversal News Group، سيزار كوندي، إن القرار السابق بإحضارها الى الشبكة "اتخذ بسبب التزامنا العميق بتقديم مجموعة متنوعة على نطاق واسع من وجهات النظر والخبرات لجمهورنا وخاصة في هذه الأوقات الهامة ".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، سخر ترامب من مكدانيل بسبب طردها، قائلا "طردتها شبكة الأخبار الكاذبة NBC ". لقد استمرت لمدة يومين فقط، وذلك بعد أن بذلت مكدانيل قصارى جهدها لتقول ما أرادوا سماعه.

ويهاجم الرئيس السابق منذ سنوات بشكل روتيني شبكة NBC وMSNBC، وهي الشبكة التي يشير إليها غالبًا باسم "MSDNC". في إشارة الى الحزب الديموقراطي.

كما أشار ترامب، المرشح الجمهوري المفترض لمنصب الرئيس، مؤخرا إلى أنه إذا تم انتخابه مرة أخرى هذا الخريف، فإنه سيحقق مع كومكاست بتهمة "الخيانة".

وكتب ترامب يوم الثلاثاء: "كان والد براين سيطرد تشاك تود، وكل هؤلاء الخاسرين الآخرين، على الفور"

وتابع "ربما لا يزال برايان ( رئيس الشبكة) سيفعل ذلك. ولو كنت أعرف أن رونا ستنتقل إلى شبكة MSNBC المضطربة، لكنت نصحتها بتغيير اسمها مرة أخرى إلى رومني، لكان لديها فرصة أفضل!