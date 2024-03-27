بعد إلغاء زيارة سابقة.. نتنياهو يبلغ واشنطن رغبته بتحديد موعد جديد

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ذكرت شبكة "إن. بي. سي" التلفزيونية الأميركية اليوم الأربعاء نقلاً عن مسؤول أميركي أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ البيت الأبيض بأنه يريد تحديد موعد آخر لاجتماع ملغى بشأن عملية عسكرية مزمعة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وكان نتنياهو قال يوم الاثنين إنه لن يرسل الوفد بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقال إن هذا كان "تراجعا واضحا" عن الموقف الأميركي السابق.

وقالت "إن. بي. سي" إن مسؤولين كبارا في الإدارة الأميركية يعملون مع إسرائيل لتحديد موعد للاجتماع.

بدوره قال مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" اليوم إن إسرائيل تريد تحديد موعد جديد لإرسال وفد إلى واشنطن للبحث في الهجوم المحتمل على رفح. وأوضح المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية أن "مكتب رئيس الوزراء قال إنه يرغب في تحديد موعد جديد للاجتماع المخصص لرفح. نحن ننسّق معه الآن لتحديد موعد مناسب".

بدوره، مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" إن نتنياهو يدرس إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن بحلول الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم قال نتنياهو إن إلغاءه زيارة كان من المقرر أن يقوم بها كبار مساعديه لواشنطن هذا الأسبوع يهدف إلى توجيه رسالة لحماس بأن إسرائيل لن ترضخ للضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب في غزة.

وقال في تصريحات مصورة خلال اجتماع مع السناتور الأميركي ريك سكوت الذي يزور إسرائيل "لقد كانت رسالة أولا وقبل كل شيء إلى حماس: لا تراهنوا على هذا الضغط، فهو لن يجدي".

وكان من المقرر أن يزور وفد إسرائيلي واشنطن لمناقشة المخاوف الأميركية حيال خطط نتنياهو شن هجوم على مدينة رفح الجنوبية حيث لجأ معظم سكان غزة.

لكن إسرائيل ألغت الزيارة بعدما امتنعت الولايات المتحدة الاثنين عن التصويت خلال جلسة أُقر فيها، بغياب الفيتو الأميركي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

دعمت الولايات المتحدة إسرائيل عسكرياً ودبلوماسياً خلال الحرب في غزة، لكنها أعربت عن امتعاضها مع ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في قطاع غزة وتدهور الوضع الإنساني.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الثلاثاء إن حصيلة الضحايا المدنيين في غزة "مرتفعة جداً"، فيما اقترح بدائل عن عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في جنوب القطاع.

وقال أوستن في مستهل لقائه غالانت "في غزة اليوم، عدد الضحايا المدنيين مرتفع جدا وكمية المساعدات الإنسانية منخفضة للغاية".

وأفاد مسؤول رفيع في البنتاغون الصحافيين بعد الاجتماع بأن أوستن أعرب عن أمله أن تفضي المفاوضات "قريباً إلى الإفراج عن جميع الأسرى".