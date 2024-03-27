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The United States Department of the Treasury is seen in Washington, DC, Aug. 30, 2020. (Reuters)
وزيرة الخزانة الأميركية (أرشيفية)
الشرق الأوسط

واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على ممولين لحركة حماس

وزارة الخزانة الأميركية تفرض بالتنسيق مع بريطانيا عقوبات على شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لحماس

العربية.نت
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قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء إنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا عقوبات استهدفت شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لحركة حماس.

وأضافت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة قام بإدراج شخصين وثلاثة كيانات شاركت في جمع الأموال لحماس، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر عام 2023.

وأوضح البيان أن أهم هذه الكيانات، منظمة "غزة الآن" التي أسسها مصطفى عياش والتي انخرطت في جمع الأموال لحماس، بالإضافة إلى شركة القرشي التنفيذية.

بدورها فرضت بريطانيا اليوم عقوبات على شخصين مرتبطين بشبكة إعلامية تدعم حركة حماس، وذلك بموجب سلطات مكافحة الإرهاب المحلية.

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وأعلنت الحكومة البريطانية عن تجميد كامل لأصول "عظمة سلطانة ومصطفى عياش" للاشتباه في تقديمهما الدعم المالي لمنظمة "غزة الآن" وهي وكالة أنباء تروج لجماعتي حماس والجهاد الفلسطينيتين المصنفتين في قوائم الإرهاب في بريطانيا.

وقد تم تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية في المملكة المتحدة المملوكة أو الخاضعة لسيطرة سلطانة وعياش. ولا يجوز لأي شخص في المملكة المتحدة توفير الأموال والموارد والخدمات المالية لهما أو لمصلحتهما، أو لأي من الشركات أو المنظمات التي يملكها أو يسيطر عليها سلطانة وعياش سواء أثناء التعامل معهما بشكل مباشر أو غير ذلك.

وقالت وزيرة الخزانة البريطانية إن المملكة المتحدة تلتزم وشركاؤها بقطع مصادر التمويل عن حماس والجهاد "وأي جهات أخرى تدعم النشاط الإرهابي الذي يمنع السلام المستدام في الشرق الأوسط"، بحسب تعبيرها.

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