وفاة 6 بانهيار جسر بالتيمور.. وإغلاق أكثر الموانئ الأميركية ازدحاماً

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أعلنت السلطات في بالتيمور، مساء الثلاثاء، تعليق عمليات البحث عن ستّة أشخاص فُقد أثرهم إثر انهيار جسر مروري في المدينة الأميركية من جراء اصطدام ناقلة حاويات به، مشيرة إلى أنّ المفقودين الستة باتوا الآن يُعتبرون في عداد القتلى.

وقال المسؤول في خفر السواحل نائب الأدميرال شانون غيلريث خلال مؤتمر صحافي إنّه "بناء على المدّة التي استغرقتها عمليات البحث... ودرجة حرارة المياه، فنحن الآن لا نعتقد أنّنا سنعثر على هؤلاء الأفراد على قيد الحياة".











واستعانت فرق البحث والإنقاذ في بحثها عن المفقودين الستّة في المياه بمسيّرات ومروحيات وغوّاصين.

واصطدمت سفينة شحن ضخمة بجسر أثناء إبحارها من بالتيمور في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط سيارات وأشخاص في النهر وإغلاق أحد أكثر الموانئ ازدحاما على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وانتشل أفراد الإنقاذ اثنين من الناجين، لا يزال أحدهما في المستشفى، سقطا في نهر باتابسكو بعد انهيار جسر فرنسيس سكوت كي البالغ طوله 2.57 كيلومتر.

وأبلغت السفينة عن مشكلة في الطاقة قبل الاصطدام، مما مكن المسؤولين من إيقاف حركة المرور على الجسر قبل الانهيار.

وقال المسؤولون إنه لا يوجد دليل على أن الحادث وقع نتيجة ارتكاب جريمة.

يعتقد أن نحو 6 أشخاص قد سقطوا في النهر.. لقطات مقرية لحادث انهيار جسر بالتيمور في ولاية #ماريلاند الأميركية#أميركا pic.twitter.com/bOeQhAPO55 — العربية (@AlArabiya) March 27, 2024

وقال بول ويديفيلد مسؤول النقل بالولاية إن أطقم العمل كانت تنفذ إصلاحات في الجسر وقت انهياره وإن أجهزة استكشاف أظهرت حينئذ وجود مركبات تحت المياه على عمق يبلغ 50 قدما.

وذكرت هيئة موانئ سنغافورة أن شركة سينرجي مارين التي تدير السفينة دالي البالغ طولها 288.95 متر أبلغت بأن السفينة تعرضت لفقدان مؤقت للدفع وأسقطت معدات الرسو في المياه ضمن إجراءات الطوارئ قبل اصطدامها بالجسر.

وقال مدير شركة سينرجي إن السفينة دالي التي ترفع علم سنغافورة والمملوكة لشركة جريس أوشن اصطدمت بأحد أعمدة الجسر. وأضاف أنه لم يُفقد أي من أفراد الطاقم البالغ عددهم 22.

وعُلقت حركة السفن في ميناء بالتيمور حتى إشعار آخر، وهو أكثر الموانئ الأميركية ازدحاما بشحنات السيارات إذ تعامل وفقا لبيانات الميناء مع أكثر من 750 ألف مركبة في عام 2022.

وتعهد الرئيس جو بايدن بزيارة بالتيمور في أقرب وقت ممكن، وقال إنه يريد أن تدفع الحكومة الاتحادية تكاليف إعادة بناء الجسر. وأضاف بايدن "أوجه فريقي لبذل كل الجهود الممكنة لإعادة فتح الميناء وبناء الجسر في أسرع وقت ممكن". ويعود افتتاح الجسر لعام 1977.

وجسر فرنسيس سكوت كي هو الطريق الرئيسي الرابط بين نيويورك وواشنطن لمن يريد تجنب وسط مدينة بالتيمور، وهو واحد من ثلاثة طرق

لعبور ميناء بالتيمور، وتمر عليه 31 ألف سيارة يوميا أو 11.3 مليون مركبة سنويا.