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جو بايدن (رويترز)
أميركا وبايدن

بايدن يعلن سفره بـ"القطار المعجزة" عبر الجسر المنهار في بالتيمور

اصطدمت سفينة حاويات بأحد دعامات الجسر في بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مما أدى إلى انهيار الهيكل وسقوطه في الماء في ثوانٍ، جارفاً في سقوطه سيارات وأشخاصا

العربية.نت - وكالات
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وصفت صحيفة "إكسبريس" تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن حول سفره عبر الجسر في بالتيمور، الذي اصطدمت به سفينة، بالقطار "المعجزة"، نظرا لعدم وجود سكة حديدية على الجسر.

وقالت الصحيفة: "ارتكب جو بايدن خطأ مؤسفا آخر عندما تحدث أمس عن انهيار الجسر في بالتيمور، حيث قال إنه سافر عبره عدة مرات للعمل بالسيارة وبالقطار".

وأضافت أن بايدن اتُهم بمحاولة تسجيل نقاط سياسية من خلال مأساة أخرى في الولايات المتحدة.

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واصطدمت سفينة حاويات بأحد دعامات الجسر في بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مما أدى إلى انهيار الهيكل وسقوطه في الماء في ثوان، جارفا في سقوطه سيارات وأشخاصا.

وانتشل رجال الإنقاذ شخصين سقطا في المياه جراء الحادث، فيما لا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين، ويفترض أنهم لقوا حتفهم.

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