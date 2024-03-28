بعد الموجة الحمراء.. ماسك يتماهى بتغريداته مع ترامب

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منذ أشهر يدأب الملياردير الأميركي إيلون ماسك على انتقاد الحزب الديمقراطي والرئيس الأميركي جو بايدن.

وقد توج تلك الانتقادات قبل أيام بتأكيده أنه لن يصوت للديمقراطيين، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تحتاج حالياً إلى موجة حمراء، في إشارة إلى الحزب الجمهوري، ومرشحه للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.

أما جديده اليوم أيضاً، فتغريدة أخرى تماهي فيها مع مواقف ترامب المتعددة في ما يتعلق باللاجئين.

ملف الهجرة الساخن

إذ شارك على حسابه في منصة إكس الخميس، خبراً من شبكة فوكس نيوز حول بدء مدينة نيويورك في منح المهاجرين غير الشرعيين بطاقات خصم مسبقة الدفع كجزء من برنامج تجريبي بقيمة 53 مليون دولار.

وعلق عليه منتقداً تلك الخطوة، كاتبا "نيويورك تفرض ضرائب على المواطنين وتعطي الأموال للمهاجرين غير الشرعيين".

New York taxes citizens and gives the money to illegals https://t.co/s9gPnb9PH2 — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2024

أتى هذا التعليق ليضاف إلى تعليقات أخرى أكثر قسوة صدرت من ماسك وترامب على السواء حول ملف الهجرة، الذي تحول إلى إحدى القضايا الساخنة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة بنوفمبر المقبل، بين بايدن وخصمه الجمهوري اللدود.

كما جاء بعدما أعلن ماسك قبل نحو 4 أيام، أنه صوت قبل سنوات لصالح الحزب الديمقراطي بنسبة 100% ، لكنه كشف عن اعتقاده بأن "البلاد تحتاج الآن إلى موجة حمراء وإلا ستنتهي".

كذلك أتى بعد نحو أسبوعين على تأكيد مالك منصة إكس المثير للجدل خلال مقابلة مع مذيع شبكة "سي إن إن" السابق دون ليمون أنه التقى ترامب في منزل أحد الأصدقاء.

وقال في اللقاء الذي بث في 18 مارس: "كنت أتناول وجبة الإفطار في منزل أحد الأصدقاء وجاء دونالد ترامب، هذا كل شيء".

كما لم يستبعد احتمال تأييده ترامب في انتخابات العام الحالي، إلا أنه لم يجزم الأمر. بل أكد أنه لم يتخذ قراره بعد، لكنه وعد في حال اتخاذه بشرح الأسباب.

يذكر أن ماسك يتمتع بشعبية واسعة بين الجمهوريين والعديد من الديمقراطيين على حد سواء. كما يعتبر بالنسبة للعديد من الشبان في أميركا وغيرها نموذجاً للنجاح.

وبالتالي قد يؤثر موقفه وتأييده لأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية على آراء وتوجهات عدد من الناخبين، كما هو الحال مع غيره من المشاهير سواء مغنين أو ممثلين أو غيرهم.