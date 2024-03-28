بعد منعه من النشر بقضية الممثلة الإباحية.. مفاجأة عن محامي ترامب

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أصدر قاض في نيويورك يتولى النظر في قضية دفع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أموالا لشراء تكتّم ممثلة أفلام إباحية عن علاقة جنسية تقول إنها جمعتها به، يوم الثلاثاء قراراً يمنع فيه المدّعى عليه من الإدلاء بتصريحات علنية ضد أشخاص على صلة بالمحاكمة، ما عدا المحامي السابق لترامب والمثير للجدل مايكل كوهين.

استثناء محامي ترامب السابق

فقد كشف المحلل القانوني جوناثان تورلي أنه فوجئ بحماية المحامي السابق لترامب، مايكل كوهين، في حكم "حظر النشر"، واستثنائه من الحكم وهو الذي عرف عنه مواصلة استفزاز ترامب في هجماته العلنية.

وقضى كوهين عقوبة السجن بعد اعترافه بالذنب في ثماني تهم جنائية، بما في ذلك انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بمخطط الأموال السرية المزعوم.

منتقد شرس لترامب

كما ظهر باعتباره منتقداً شرساً لترامب، وغالباً ما يظهر على قناة MSNBC بسبب وجهة نظره الفريدة كعضو سابق في الدائرة الداخلية لترامب، وسيكون بمثابة شاهد رئيسي في قضية براغ ضد الرئيس السابق.

وجادل المحلل القانوني في مقالة نشرها موقع "نيوز ويك" بأن أمر حظر النشر يثير "أسئلة خطيرة للغاية حول حرية التعبير" فيما وصفها بأنها قضية "معيبة من الناحية القانونية".

وتابع تورلي: "في الواقع، كنت أنتقد كوهين بشدة عندما كان لا يزال المحامي البلطجي لترامب. وهو الآن أحد أشد منتقدي موكله السابق وقد ظهر بشكل مستمر في وسائل الإعلام، بما في ذلك ظهوره المتوقع في هذه القضية".

عرقلة ترامب سياسياً

إلى ذلك اتهم تورلي كوهين بأنه "منخرط بنشاط في حملة لعرقلة ترامب سياسياً"، قائلاً إنه "أجرى مقابلات لا حصر لها حول هذه القضية كجزء من الحملة القانونية".

ونصح أستاذ القانون الفريق القانوني لترامب باستئناف أمر حظر النشر، مضيفاً: "الاحتمالات دائماً تتعارض مع تحدي مثل هذه الأوامر ومحاكم الاستئناف غير راغبة حتى في مراجعة مثل هذه الأوامر. ومع ذلك، هناك مخاوف مشروعة تتعلق بحرية التعبير يثيرها هذا الأمر، والتي ينبغي أن ستتم مراجعته من قبل محاكم عليا."

"دوافع سياسية"

يذكر أن الرئيس السابق اُتهم بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات الأموال الطائلة لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته الرئاسية لعام 2016 في قضية رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ.

ودفع ترامب، المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري لعام 2024، بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، وادعى أن القضية لها دوافع سياسية ضده.

فيما زعمت دانيلز أنها أقامت علاقة معه في عام 2006، وهو ما نفاه الأخير.

وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب في لوائح الاتهام الجنائية الثلاث الأخرى الموجهة ضده، والتي تتعلق بالتدخل في الانتخابات على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، فضلاً عن عرقلة جهود الحكومة لاستعادة الوثائق السرية التي أسيء التعامل معها. كما ادعى الرئيس السابق أن هذه القضايا لها دوافع سياسية ضده.