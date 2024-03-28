في حدث نادر.. كلينتون وأوباما يجتمعان مع بايدن في نيويورك

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في حدث نادر يجتمع ثلاثة رؤساء ديمقراطيين بينهم الحالي جو بايدن في نيويورك مع بيل كلينتون وباراك أوباما في حدث انتخابي لإظهار الدعم للرئيس الحالي وجمع التبرعات.

وشارك بيل كلينتون وباراك أوباما في نيويورك لجمع التبرعات للحملة الانتخابية للرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.

وتقول حملة الرئيس بايدن إن حفل جمع التبرعات الذي أقامه راديو سيتي مساء الخميس مع الرئيسين السابقين أوباما وكلينتون من المتوقع أن يجمع أكثر من 25 مليون دولار.

كما قالت إنها "أنجح حملة جمع تبرعات سياسية في التاريخ الأميركي"، مضيفة أن الميزة النقدية القوية بالفعل التي يتمتع بها بايدن على الرئيس السابق ترامب.

استعراض القوة

ويسعى معسكر بايدن إلى استخدام استعراض القوة من قبل الديمقراطيين ذوي الوزن الثقيل لحشد الزخم مع بدء أرقام الاقتراع في إظهار علامات العودة.

وقال جيفري كاتزنبرج، الرئيس المشارك لحملة بايدن - هاريس 2024، في بيان: "هذه الزيادة التاريخية هي إظهار للحماس القوي للرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس وشهادة على آلة جمع التبرعات غير المسبوقة التي بنيناها".

ويضم الحدث الذي احتل العناوين الرئيسية، والذي اجتذب أكثر من 5000 مؤيد، ضيوفا موسيقيين مثل كوين لطيفة وليزو وبن بلات وسينثيا إريفو وليا ميشيل.

وستشمل أيضا "محادثة كرسي" يديرها ستيفن كولبيرت مع بايدن وأوباما وكلينتون.

155 مليون دولار

وتقول حملة بايدن واللجنة الوطنية الديمقراطية إنهما أنهيا شهر فبراير بمبلغ 155 مليون دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ النقدي المتاح لترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري (44.8 مليون دولار)، وفقًا لتقارير تمويل الحملات الانتخابية.

وتلفت حملة بايدن الانتباه بشكل متزايد إلى الضائقة المالية التي يواجهها ترامب، بينما يكافح لوائح الاتهام الجنائية الأربع.

ترامب يعزي في نيويورك

في المقابل زار دونالد ترمب نيويورك من أجل التعزية في مقتل ضابط شرطة في أحد شوارع نيويورك، وهو جهد يرى ترامب أنه مفيد لإظهار دعمه لرجال الأمن والقانون.

وحضر ترامب جنازة الضابط ديلر بعد ظهر الخميس، وقدم التعازي لعائلة الضابط، وقالت المتحدثة باسم حملته كارولين ليفيت: "تأثر الرئيس ترامب بالدعوة للانضمام إلى عائلة ضابط شرطة نيويورك جوناثان ديلر وزملائه وهم يتعاملون مع وفاته التي لا معنى لها والمأساوية".