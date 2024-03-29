بايدن يسخر من ترامب بفيديو يلعب الغولف.. إليكم الفرق

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منذ أسابيع بدأ الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، الذي تلقى ضربات وانتقادات موجعة على مدى أشهر من خصمه اللدود دونالد ترامب، ينتهج أسلوب الهجوم المضاد.

I’ll tell you this: There’s a difference between the two candidates in this election. pic.twitter.com/yGi2LvPkUH — Joe Biden (@JoeBiden) March 28, 2024

وفي أحدث حملاته ضد ترامب نشر بايدن، أمس الخميس، فيديو لترامب يمارس الغولف، اللعبة الأحب على قلبه.

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إليكم الفرق

وكتب بايدن على حسابه في منصة إكس معلقاً على مقطع يقارن بين إنجازاته وما يفعله خصمه الجمهوري، إليكم الفرق بين المرشحين للانتخابات الرئاسية.

ففيما بدا ترامب في الفيديو مستمتعا بلعبته المفضلة، عدَّد الفيديو المقارن الإنجازات التي حققها بايدن خلال فترة رئاسته، فضلا عن الزيارات التي قام بها لـ 8 ولايات متأرجحة في 18 يوماً فقط، والتي تطرقت إلى شتى المواضيع الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الأميركيين.

أتى ذلك، فيما كان من المرتقب أن يحضر الرئيس السابق جنازة ضابط الشرطة، جوناثان ديلر، في نيويورك، الذي قُتل بالرصاص لدى إيقافه سيارة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما جاء قبيل حضور بايدن مع باراك أوباما وبيل كلينتون حدثاً مهماً في نيويورك أيضا لجمع التبرعات، حيث دافع الرئيسان السابقان بشدة عن سياسة البيت الأبيض في العديد من الملفات، على رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

يشار إلى أن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية كان دأب مراراً وتكراراً خلال خطاباته وحملاته الانتخابية على السخرية من بايدن، والتشكيك في قدراته العقلية، وتركيزه.

كما سخر أيضا من هفواته الكلامية، فضلا عن تعثراته ووقوعه أرضاً.

ويواجه بايدن (81 عاما) قلقا بشأن عمره ولياقته مع سعيه للفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

فيما أظهرت استطلاعات الرأي الحديثة التي أجرتها رويترز/إبسوس أن نسبة تأييده تبلغ 40% في سباق متقارب مع ترامب (77 عاما) قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.