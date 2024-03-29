كارثة بالتيمور.. كم ستكلف إعادة بناء جسر جديد؟

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لا تزال كارثة انهيار جسر "فرنسيس سكوت كي" في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند قبل أيام حديث الأميركيين.

فقد كشف خبراء أن إعادة بناء الجسر قد تستغرق ما بين 18 شهراً إلى عدة سنوات، في حين أن التكلفة قد تصل إلى 400 مليون دولار أو أكثر من ضعف ذلك.

عوامل لا تزال مجهولة

وقال أستاذ الهندسة في جامعة جونز هوبكنز، بن شيفر، إنه من الناحية الواقعية، قد يستغرق المشروع من 5 إلى 7 سنوات، مشيراً إلى أن كل هذا يتوقف على عوامل لا تزال مجهولة في الغالب، تتراوح بين تصميم الجسر الجديد ومدى السرعة التي يمكن بها للمسؤولين الحكوميين التعامل مع البيروقراطية المتعلقة بالموافقة على التصاريح ومنح العقود.

كما لفت إلى أن "المهلة الزمنية اللازمة لمعدات تكييف الهواء حالياً لتجديد منزل مثلاً تبلغ حوالي 16 شهراً"، متسائلاً: "فهل سيبنون جسراً كاملاًً في غضون عامين؟ أريد أن يكون هذا صحيحاً، لكن من الناحية التجريبية أعتقد أنه ليس أمراً واقعياً"، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس" الجمعة.

رأي أكثر تفاؤلاً

غير أن أستاذ الهندسة في جامعة جورج واشنطن، سامح بديع، كان أكثر تفاؤلاً بشأن الجدول الزمني المحتمل لإعادة البناء.

حيث قال إن المشروع قد يستغرق ما لا يقل عن 18 شهراً إلى عامين، أما التكلفة فيمكن أن تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار، وذلك بالاعتماد على التصميم الذي يتم اختياره.

التصميم والتصاريح

من جهتها، أوضحت أستاذة الهندسة في جامعة وست فرجينيا، هوتا جانجاراو، أن المشروع قد يكلف ما يصل إلى 400 مليون دولار، لكن هذا لا يحدث إلا في حالة استخدام أساسات رصيف الجسر القديم.

فيما أفادت أستاذة الهندسة الفخرية في جامعة نيو أورلينز، نورما جان ماتي، أنه من المحتمل أن يستغرق استبدال الجسر الرئيسي عدة سنوات، فعملية التصميم والحصول على التصاريح وتوظيف المقاولين تستغرق الكثير من الوقت، وبعدها يجب بناؤه.

يذكر أن الجسر انهار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعدما اصطدمت سفينة شحن ضخمة فقدت طاقتها بهيكل الجسر في ميناء بالتيمور.

فيما تم انتشال جثتين، ويفترض أن 4 آخرين مفقودين في عداد الموتى.