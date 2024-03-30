بايدن مكبلاً على ظهر شاحنة.. فيديو نشره ترامب يشعل غضباً

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استعرت حمى الحملات والهجمات على ما يبدو بين المتنافسين الأبرز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، جو بايدن ودونالد ترامب.

فقد تبادل الرجلان خلال الأيام الماضية انتقادات لاذعة وفيديوهات ساخرة أيضاً.

وفي أحد الفيديوهات التي نشرها المرشح الجمهوري على منصته "تروث سوشيال"، مساء أمس الجمعة، بدت شاحنة ترفع الأعلام الأميركية وعلى ظهرها صورة لبايدن، ممدداً أرضاً ومكبل اليدين وكأنه مخطوف.

وفيما لاقى الفيديو الذي لا تفوق مدته الـ 20 ثانية، استحسان أنصار ترامب، أثار موجة غضب بين الديمقراطيين ومحبي بايدن.

فقد وصف بعض المعلقين على مواقع التواصل ترامب، بـ"الوحش".

This is what the monster just posted. A realistic picture of President Biden tied up helpless in the back of a van with Trump’s gloating mug in front of the scene. He’s threatening the president’s life. That’s a felony. If anyone else did it, the feds would arrest him. What now? https://t.co/MjuIti9BqL — Laurence Tribe 🇺🇦 ⚖️ (@tribelaw) March 30, 2024

في حين ذكّر آخرون بما فعله أنصاره يوم اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، بعد تحريض من ترامب، حسب قولهم.

اتهامات للديمقراطيين

في المقابل، خفف المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونغ من أهمية الموضوع. وقال "إن الصورة وضعت على الجزء الخلفي لشاحنة صغيرة كانت تسير على الطريق السريع فقط"، وفق ما نقلت مجلة "نيوزويك".

إلا أنه اتهم الديمقراطيين بالدعوة إلى ممارسة العنف ضد ترامب وعائلته، واستعمال النظام القضائي كسلاح ضده أيضا.

كما عدد لائحة طويلة من التهديدات المزعومة التي وجهها الديمقراطيون للرئيس السابق، تعود إلى عام 2018 أو قبل ذلك حتى.

Is anyone still surprised when you see Donald Trump go as low as he possibly can??? Selling bibles, posting pics of Biden being tied up. Constant lies. At this point, it wouldn’t surprise me if Trump starts using racial slurs as a norm. After all….He is the worst human ever! — Richard N. Ojeda, II (@Ojeda4America) March 29, 2024

كذلك استشهد بـ"تهديد" المتحدث أن بايدن وجهه صراحة إلى خصمه الجمهوري، حين قال له في مارس 2018: "لو كنا في المدرسة الثانوية كنت سأصطحبه خلف صالة الألعاب الرياضية وأضربه بشدة".

يشار إلى أن ترامب كان دأب مراراً وتكراراً خلال خطاباته وحملاته الانتخابية على السخرية من بايدن، والتشكيك في قدراته العقلية، وتركيزه. كما سخر من هفواته الكلامية، فضلا عن تعثراته ووقوعه أرضاً.

ويواجه بايدن (81 عاما) قلقا بشأن عمره ولياقته مع سعيه للفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

فيما أظهرت استطلاعات الرأي الحديثة التي أجرتها رويترز/إبسوس أن نسبة تأييده تبلغ 40% في سباق متقارب مع ترامب (77 عاما) قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.