سيناتور أميركي يطالب بمنع الأسلحة عن إسرائيل حتى تسمح بدخول المساعدات

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هاجم السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، عضو لجنة العلاقات الخارجية، يوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب رفضه الإذعان لطلبات الرئيس جو بايدن لمزيد من العمل الإنساني في غزة وسط الحرب مع حماس.

وفي ظهوره على قناة ABC News هذا الأسبوع، قال فان هولين، إن بايدن "يحتاج إلى دعم لغته "لا أعذار" بعمل حقيقي".

وأضاف فان هولين للمذيعة: "لدينا وضع يواصل فيه نتنياهو رفض مناشدات رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ونحن نرسل المزيد من القنابل وهذا غير منطقي".

إرسال أسلحة هجومية

وكان عضو مجلس الشيوخ مؤيدا صريحا لإعادة النظر في إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل بسبب القلق بشأن وضع المدنيين في غزة وغزو إسرائيل المتوقع لرفح أقصى جنوب مدينة غزة، حيث يعتقد أن أكثر من مليون فلسطيني يلجأون هناك.

وقال فان هولين يوم الأحد "رأيي، هو أنه إلى أن تسمح حكومة نتنياهو بمزيد من المساعدة في غزة ولمساعدة الأشخاص الذين يتضورون جوعا حرفيا حتى الموت، لا ينبغي لنا إرسال المزيد من القنابل".

وأعرب بايدن ومسؤولون أميركيون آخرون عن إحباطهم المتزايد من نتنياهو والطريقة التي يدير بها الجيش الإسرائيلي حملته ضد حماس في غزة، بالنظر إلى ارتفاع عدد القتلى بشكل عام.

ومنذ أن أشعل هجوم حماس في 7 أكتوبر الحرب، قتل أكثر من 32000 شخص في غزة، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس هناك.

ومع ذلك، على الرغم من أن الرئيس وكبار مسؤوليه قد تحدثوا عن الفلسطينيين الذين سقطوا في الحرب وحذروا من أنه يمكن أن تكون هناك "عواقب" إذا انتقل الإسرائيليون إلى رفح دون خطة للمدنيين، فقد رفض البيت الأبيض حتى الآن اشتراط المساعدات العسكرية أو اتخاذ خطوات علنية أخرى للضغط على نتنياهو.

وقال فان هولين إنه يجب أن يكون هناك عواقب أي "شارع ذو اتجاهين، وليس شيكا فارغا في اتجاه واحد بدولارات دافعي الضرائب الأميركيين".