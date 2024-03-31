اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
President Joe Biden meets with Irish Prime Minister Leo Varadkar in the Oval Office of the White House, Friday, March 15, 2024 in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
بايدن
أميركا وبايدن

هل ينتهي تحقيق عزل بايدن دون توجيه اتهام للرئيس؟

رئيس لجنة الرقابة الجمهوري جيمس كومر يتوقع فشل مجلس الشيوخ في عزل بايدن

بندر الدوشي - واشنطن 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

قال النائب الجمهوري دون بيكون، يوم الأحد، إن الجمهوريين في مجلس النواب ربما يقتربون من اختتام تحقيقهم في عزل الرئيس جو بايدن.

وتعكس هذه التصريحات شعورا متزايدا بين المشرعين في الحزب الجمهوري بأن التحقيق قد فشل في الكشف عن أدلة تربط الرئيس بايدن بالمعاملات التجارية لأفراد عائلته.

وعلق بيكون على برنامج "Meet the Press" على شبكة "إن بي سي": "إن المحامين الذين تحدثت إليهم من اللجان التي تحقق مع بايدن يقولون، في هذه المرحلة، لا توجد جريمة محددة ارتكبت".

وأضاف: "أنت بحاجة إلى إثبات جريمة أو جنحة كبيرة" في إشارة إلى أساس العزل الذي يسرده الدستور.

وجادل بيكون بأن تمويل عائلة بايدن "يستحق تحقيقا"، وأنه لا يعرف ما إذا كان الوقت قد حان لإسقاطه ولكن "ربما نقترب من نهاية هذا التحقيق".

وتابع بيكون: "كان من المهم أن يرى الشعب الأميركي أن هناك 24 مليون دولار من الأموال الأجنبية التي جمعتها الأسرة وجميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة الخفية التي تم نقل الأموال إليها، لكن هذا، في حد ذاته، ليس جريمة أو جنحة كبيرة".

وفق مخطط إيراني.. الحوثي يبدأ تهجير المواطنين في الحديدة اليمن اليمن والحوثي وفق مخطط إيراني.. الحوثي يبدأ تهجير المواطنين في الحديدة

من جهته، أشار جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة في الكونغرس، في نداء لجمع التبرعات أرسل الأسبوع الماضي، إلى أن أي تصويت لعزل بايدن في مجلس النواب من المرجح أن يموت في مجلس الشيوخ، وأوضح إن الإحالات الجنائية هي "تتويج" لنتائج تحقيقات.

وأضاف "عندما يعود الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، من الأهمية بمكان أن يكون لدى القيادة الجديدة في وزارة العدل كل ما تحتاجه لمقاضاة عائلة بايدن الإجرامية وتحقيق العدالة السريعة"، على حد تعبيره.

ويواصل الجمهوريون المضي قدما في التحقيق، ودعوا بايدن مؤخرا للإدلاء بشهادته أمام اللجنة. كما تحولت اللجان بشكل متزايد إلى جلسات استماع عامة تحاول الحصول على معلومات تضر بايدن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الصحافة البريطانية تكشف عن استمرار الملك تشارلز في أداء مهامه خلال العلاج الصحافة البريطانية تكشف عن استمرار الملك تشارلز في أداء مهامه خلال العلاج
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط