واشنطن: إسرائيل وافقت على أن تأخذ بالاعتبار مخاوفنا بشأن رفح

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أعلن البيت الأبيض الاثنين أنه عبّر لإسرائيل عن قلقه بشأن الهجوم الذي يعتزم جيشها شنّه على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أن تل أبيب وافقت على "أن تأخذ هذه المخاوف في الاعتبار".

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّه خلال اجتماع أميركي-إسرائيلي رفيع المستوى عُقد عبر الفيديو وحضره عن الجانب الأميركي وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان "أعرب الجانب الأميركي عن قلقه إزاء خطط عمل عديدة في رفح"، مشيرةً إلى أن "الجانب الإسرائيلي وافق على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار وإجراء مناقشات متابعة".

وقال البيت الأبيض في بيان إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، مثلا الجانب الإسرائيلي في الاجتماع الذي عقد عبر دائرة فيديو على مدى ساعتين، وشهد "مناقشات بناءة بخصوص رفح".

واتفق الجانبان على أنهما يشتركان في الهدف المتمثل في "هزيمة حماس" في رفح بجنوب قطاع غزة.

غير أن الجانب الأميركي أعرب عن قلقه إزاء مسار العمليات في رفح، وقال البيان إن "الجانب الإسرائيلي وافق على أخذ مخاوف واشنطن بشأن رفح في الاعتبار" وإجراء مزيد من المناقشات بين الخبراء، تشمل محادثات مطلع الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من الاثنين قال البيت الأبيض، إن مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وإسرائيل يعقدون اجتماعاً افتراضياً لمناقشة مقترحات إدارة جو بايدن البديلة للاجتياح العسكري الإسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير أن الولايات المتحدة عبرت عن مخاوفها من أي عملية برية كبيرة في رفح، آخر ملاذ آمن نسبياً لأكثر من مليون مدني فلسطيني نازح.

وأضافت في مؤتمر صحفي: "إذا أرادوا المضي قدماً في عملية عسكرية، فيجب أن نجري هذه المحادثة.. علينا أن نفهم كيف سيمضون قدماً".

هذا وقال مصدر إسرائيلي اشترط عدم كشف هويته "قد يُعقد اجتماع حضوري في وقت لاحق من الأسبوع الجاري".

من جهته، قال مسؤول أميركي: "نتوقّع أن تُعقد لقاءات متابعة حضورية بعد جهد إضافي لفريقي الخبراء".

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) سابرينا سينغ في تصريح لصحافيين، إن الهدف من الاجتماع هو نفسه الذي كان محدداً للاجتماع الملغى.

وقالت سينغ إن الهدف يكمن في "فهم ماهية خططهم لعملية من أي نوع ضمن رفح، وفهم كيفية تحرّكهم أو شنّهم العمليات مع الاكتظاظ السكاني هناك حيث يتواجد أكثر من مليون شخص".

وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة مقررة لوفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن الأسبوع الماضي بعد أن سمحت الولايات المتحدة بتمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة في الأمم المتحدة، مما يمثل تراجعاً جديداً في علاقاته مع الرئيس جو بايدن في زمن الحرب.

وقال مسؤولون إن إسرائيل طلبت من البيت الأبيض بعد ذلك بيومين تحديد موعد آخر لاجتماع رفيع المستوى بشأن الخطط العسكرية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، في محاولة واضحة لتخفيف التوترات بين الحليفين.

وتريد الولايات المتحدة، التي تشعر بالقلق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، أن تبحث إسرائيل بدائل للغزو البري لرفح.

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة، أكبر داعم لتل أبيب، على خلفية الحصيلة الفادحة للقتلى المدنيين في غزة، وخصوصا في ما يتّصل بالحملة البرية الإسرائيلية المزمع شنّها في مدينة رفح المكتظة في أقصى جنوب القطاع.