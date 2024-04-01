"معايدة وسخرية".. رسائل بايدن وترامب للشعب الأميركي بعيد الفصح

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تباينت طريقة معايدات جو بايدن ودونالد ترامب للشعب الأميركي بمناسبة عيد الفصح.

وكانت رسالة الرئيس الأميركي الحالي، المنشورة على منصة "X" ، قصيرة وبسيطة، حيث جاء فيها: "إلى جميع المجتمعين في الكنائس والبيوت حول العالم اليوم: فصح سعيد. بارك الله فيكم وحفظكم".

To all those gathering in churches and homes around the world today: Happy Easter.



May God bless and keep you. — Joe Biden (@JoeBiden) March 31, 2024

أما رسالة سلفه التي نشرت على منصة "تروث سوشال"، فقد تضمنت معايدة وهجوما على أولئك الذين يسعون إلى وضعه في السجن، على حد تعبيره.

وفي منشور مطول، كما هو الحال غالبا، انتقد ترامب بعض الأشخاص، بما في ذلك المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث ومحامي جورجيا فاني ويليس.

وكتب: "عيد فصح سعيد للجميع، بما في ذلك المدعون العامون والفاسدون والقضاة الذين يبذلون كل ما في وسعهم للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ويريدون وضعي في السجن".

مضيفا: "بما في ذلك هؤلاء الأشخاص الذين أحتقرهم تماما وكليا لأنهم يريدون تدمير أميركا، وهي أمة فاشلة الآن. عيد فصح مجيد للجميع!".

وأشار ترامب إلى سميث على أنه "مختل"، وقال إن القضية التي رفعتها ويليس ضده "غير قانونية".