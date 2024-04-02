"غولدمان ساكس": أغلب أسهم "S&P 500" مبالغ في تقييمها

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قال بنك "غولدمان ساكس" إن أغلب الأسهم المدرجة تحت مؤشر S&P 500 انضمت لقائمة الأسهم المبالغ في تقييمها على غرار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أو ما تسمى مجموعة العظماء السبعة.

وأضاف البنك أن هذه الأسهم قد يكون أمامها أشهر قليلة من مواصلة الارتفاع.

ومنذ بداية العام، ارتفع مضاعف السعر إلى الأرباح المتوقعة لمؤشر "إس آند بي 500" إلى 17 ضعفاً مع انضمام المزيد من الأسهم إلى الموجة الصعودية، وهذا أعلى بنحو 13% من تقدير "غولدمان ساكس" للقيمة العادلة.

كان كريم شديد خبير ومدير استثمار في "BlackRock"، إن الأسهم الأميركية ستواصل الصعود بقيادة أسهم التكنولوجيا.

وأضاف شديد في مقابلة مع "العربية Business"، أن "نظرتنا إيجابية للسوق الأميركية ولكن مستويات الفائدة ستظل مرتفعة حتى مع بدء خفضها اعتبارا من النصف الثاني من العام الحالي".