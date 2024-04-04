ترامب: على إسرائيل إنهاء حرب غزة سريعاً

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وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، رسالة صارمة لإسرائيل في حربها ضد حماس، وحثها على "الانتهاء من هذا الأمر".

وفي مقابلة مع المذيع هيو هيويت، قال ترامب إن إسرائيل "تخسر حرب العلاقات العامة تماماً"، ودعا إلى حل سريع لسفك الدماء.

وأضاف: "انتهوا من الأمر ودعونا نعد إلى السلام ونتوقف عن قتل الناس. هذا بيان بسيط للغاية: عليهم أن ينتهوا من هذا الأمر. انتهوا من الأمر وانتهوا منه بسرعة لأنه يتعين عليكم ذلك، عليكم العودة إلى الحياة الطبيعية والسلام".

وبدا أن المرشح الجمهوري، الذي انتقد الرئيس جو بايدن لعدم دعمه لإسرائيل بشكل كاف، يشكك أيضاً في تكتيكات الجيش الإسرائيلي مع استمرار ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة.

منذ هاجم مسلحو حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، وخلق كارثة إنسانية.

وقال ترامب: "عليكم أن تنتهوا من الأمر، وعليكم العودة إلى الحياة الطبيعية. ولست متأكداً من أنني أحب الطريقة التي يفعلون بها ذلك، لأنه لا بد من تحقيق النصر. يجب أن تحقق النصر، وهذا يستغرق وقتاً طويلاً".

وانتقد ترامب على وجه التحديد قرار إسرائيل بنشر لقطات لأعمالها الهجومية. وطوال فترة الحرب، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مسجلة مصورة لغارات جوية وهجمات أخرى ضربت ما وصفها بـ"البنية التحتية الإرهابية".

وتابع قائلاً: "لا ينبغي لهم أن يطلقوا مقاطع كهذه، لهذا السبب يخسرون حرب العلاقات العامة. إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة بالتأكيد".

وأشار إلى "أنهم ينشرون أبشع وأفظع المقاطع المصورة المسجلة التي تظهر المباني المنهارة. الناس يتخيلون أن هناك الكثير من الأفراد في تلك المباني، أو أشخاص في تلك المباني، وهم لا يحبون ذلك. إنهم يخسرون حرب العلاقات العامة. إنهم يخسرون خسارة كبيرة، لكن عليهم إنهاء ما بدأوه، وعليهم إنهاؤه بسرعة، وعلينا أن نواصل حياتنا".