ضعف تبرعات بايدن بحضور أوباما وكلينتون.. ترامب يخطط لجمع 43 مليون دولار بحفل فلوريدا

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يخطط الرئيس السابق دونالد ترامب لجمع 43 مليون دولار في حفل لجمع التبرعات في بالم بيتش في فلوريدا يوم السبت، وهو ما يعتبره العديد من المتبرعين الجمهوريين المليارديرات حملة لبدء الانتخابات العامة، حسبما ذكرت مصادر لموقع Axios.

وستتجاوز هذه الأموال مبلغ 26 مليون دولار، الذي جمعه الرئيس بايدن الأسبوع الماضي في حدث Radio City Music Hall الذي حضره المشاهير، والذي وُصف بأنه أكبر حملة لجمع التبرعات في التاريخ السياسي.

ويقود "عشاء القيادة الافتتاحي" لترامب، ملياردير صناديق التحوط، جون بولسون.

وسيضم الحدث السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب وثلاثة من المعارضين الأساسيين السابقين لترامب السيناتور تيم سكوت جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية وفيفيك راماسوامي، وحاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم.

وقال مصدر مطلع على التخطيط للحدث لموقع Axios: "هذا الحدث يتجاوز التوقعات إلى حد كبير ويظهر أن الحزب الجمهوري متحد خلف الرئيس ترامب".

وتقول المصادر إن هذا الرقم المذهل قد تم تحقيقه من خلال مكالمات هاتفية شخصية أجراها ترامب، و"طلبات من نظير إلى نظير" وعرض مقنع حول الحملة الانتخابية.

وكان مصدر مشارك في عملية جمع التبرعات لبايدن متشككًا في المبلغ الإجمالي الذي تم الترويج له لحدث السبت، قائلاً إن "إقناع الجميع بأقصى ما يمكن في أبريل" ليس "طريقة مستدامة لتمويل الحملة".

وقال الديمقراطي لموقع أكسيوس: "إنها وصفة للإفلاس في الأشهر التي ستكون مهمة".

ويشير المصدر إلى أنه بموجب اتفاقية ترامب المشتركة لجمع التبرعات الموضحة في دعوة بالم بيتش، ستذهب نسبة كبيرة من عائدات الحدث إلى لجنة العمل السياسي التابعة لترامب، والتي تم استخدامها لدفع فواتيره القانونية.