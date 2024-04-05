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FILE - Sen. Chris Coons, D-Del., speaks in Bear, Del., Nov. 6, 2023. More of President Joe Biden's top Senate allies are demanding that the U.S. act directly to ease Palestinian civilian suffering in Gaza and are joining calls to cut military aid if Israel refuses to change course. Even Coons, Biden's closest confidant in Congress, says it is time to get tougher with the Israeli government. (AP Photo/Matt Rourke, File)
السيناتور الديمقراطي كريس كونز
الشرق الأوسط

السيناتور كونر يدعو لوضع شروط على المساعدات لإسرائيل

يُعتبر كريس كونر أحد أبرز السياسيين الديمقراطيين الداعمين لإسرائيل وحليفاً مقرباً من بايدن

واشنطن - بندر الدوشي
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اقترح السيناتور الديمقراطي كريس كونز، أحد كبار الداعمين الديمقراطيين لإسرائيل والحليف الوثيق للرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الخميس، أن تضع الولايات المتحدة شروطاً على مساعداتها لإسرائيل مع استمرار الحرب في غزة.

وقد بدأ الدعم الديمقراطي غير المشروط لإسرائيل بالتراجع مع استياء البيت الأبيض وكبار قادة الكونغرس من طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الحرب.

وجادل كونز في مقابلة على شبكة "سي إن إن"، الخميس، بأنه يعتقد أن الولايات المتحدة "في هذه المرحلة" يجب أن تضع شروطاً على المساعدات لإسرائيل.

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وقال كونز: "إذا أمر بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بالدخول إلى رفح.. ولم يقدم أي مخصصات للمدنيين أو المساعدات الإنسانية، فإنني سأصوت لصالح فرض شروط على المساعدات لإسرائيل". وأضاف كونز: "لم أقل هذا الأمر من قبل".

وتأتي تعليقات كونز بعد أيام قليلة من مقتل سبعة من عمال الإغاثة في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" على يد الجيش الإسرائيلي ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن عملية مخطط لها في رفح.

واتخذ زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خطوة غير مسبوقة الشهر الماضي بالدعوة إلى إجراء انتخابات في إسرائيل، وهي علامة رئيسية على نفور الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من حكومة نتنياهو.

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