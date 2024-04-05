"دعمنا راسخ".. أميركا توافق على نقل آلاف القنابل لإسرائيل

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أكد البيت الأبيض، الخميس، أن دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل لا يزال "راسخاً" رغم تحذير الرئيس جو بايدن من أن سياسة واشنطن بشأن الحرب في غزة تعتمد على حماية المدنيين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين، إن "دعمنا لدفاع إسرائيل عن نفسها لا يزال راسخاً"، مضيفاً "إنهم يواجهون مجموعة من التهديدات، والولايات المتحدة لن تتخلى عنها".

يأتي هذا بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في إدارة بايدن قوله الخميس، إن واشنطن وافقت هذا الأسبوع على نقل آلاف القنابل الجديدة إلى إسرائيل، إلا أنها لن تُسلم قبل العام المقبل على الأقل.

وذكر المسؤول أن عملية النقل التي تمت الموافقة عليها تشمل ألف قنبلة من طراز "إم. كيه 82" زنة 500 رطل، وأكثر من ألف قنبلة ذات قطر صغير وفتائل لقنابل من طراز "إم. كيه 80".

وتواصل الولايات المتحدة تزويد حليفتها إسرائيل بالأسلحة على الرغم من الانتقادات المتزايدة للحرب في غزة.

ويوم الاثنين، وهو اليوم نفسه الذي صدرت فيه الموافقات، شنت إسرائيل غارة على غزة أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة يعملون بمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية. وعبرت واشنطن عن غضبها إزاء الهجمات، وطالبت إسرائيل بإجراء تحقيق سريع.

وقال مسؤول أميركي ثان لـ"رويترز" إن الهجوم الإسرائيلي وقع بعد وقت ليس بقليل من صدور الموافقات.

وقال المسؤول الأول إن الذخائر جرى الحصول عليها من تفويضات لإرسال أسلحة إلى إسرائيل تمت الموافقة عليها منذ فترة طويلة ولن تُسلم قبل عام 2025.