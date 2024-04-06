حوادث متكررة.. إلغاء إقلاع طائرة بوينغ في تكساس بسبب حريق بالمحرك

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اضطرت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة طيران "ساوث ويست" الأميركية كانت متجهة من تكساس إلى لوس أنجلوس إلى وقف إقلاعها الخميس والعودة إلى المطار بعد اندلاع حريق في محركها، في أحدث مشكلة تتعرض لها طائرات بوينغ.

وقالت شركة الطيران لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني، الجمعة، إن رحلة "ساوث ويست" رقم 1928 "توقفت بأمان عن الإقلاع" بعد أن تلقى طاقم الطائرة إشارة إلى "مشكلة محتملة في المحرك" في الطائرة 800-737.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفقا لإدارة الإطفاء المحلية في لوبوك بولاية تكساس التي تحدثت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن اندلاع "حريق في أحد محركات" الطائرة.

وهذا الحادث يعزز المشاكل التي تواجه شركة بوينغ التي أعلنت مؤخرا عن تغييرات شاملة في مناصبها القيادية في أعقاب حادث شبه كارثي في كانون الثاني/يناير عندما انفصل باب عن جسم طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في منتصف الرحلة.

كما أنها المرة الثانية خلال أقل من أسبوعين التي تتعرض فيها رحلة جوية لشركة "ساوث ويست" لمشكلة.

فقد اضطرت الشركة في 23 آذار/مارس إلى تحويل إحدى رحلاتها من مطار في نيويورك إلى مطار بالتيمور-واشنطن الدولي بعد أن اقتربت بشكل خطير من برج المراقبة.

وقالت الشركة في بيان لوكالة فرانس برس إن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 تم تحويلها إلى بالتيمور "بعد أن واجهت مطبات جوية وانخفاض في الرؤية في مطار لاغوارديا في نيويورك".