متفوقة على ترامب.. حملة بايدن تجمع تبرعات قياسية

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أعلنت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن أنها جمعت أكثر من 90 مليون دولار في مارس/ آذار الماضي، لتنهي الحملة الربع الأول من عام 2024 بجمع ما يزيد على 192 مليون دولار نقدا، متفوقة على حملة منافسه دونالد ترامب والجمهوريين.

وأفادت حملة بايدن والجهات التابعة لها بجمع 187 مليون دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، وقالت إن 96% من إجمالي التبرعات كانت أقل من 200 دولار.

كما تم جمع معظم هذا المبلغ، وهو ما يزيد على 26 مليون دولار، خلال فعالية نظمت في 28 مارس/ آذار بقاعة راديو سيتي الموسيقية في مانهاتن، والتي شارك فيها الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون.

فيما تقول حملة بايدن إن وتيرة التبرعات سمحت لها بتنفيذ حملات إعلانية رقمية وتلفزيونية ضخمة في الولايات الرئيسية، والعمل مع اللجنة الوطنية الديمقراطية وأحزاب الولايات لحشد المؤيدين المحتملين بشكل أفضل قبل الانتخابات المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كما تقول حملة بايدن إن زيادة التبرعات تظهر حماسا كبيرا للرئيس، متحديا معدلات تأييده المنخفضة.

أكبر مبلغ على الإطلاق

في غضون ذلك، قالت حملة ترامب إنها جمعت 50.5 مليون دولار من فعالية نظمت يوم السبت وحضرها مانحون رئيسيون في منزل الملياردير جون بولسون في فلوريدا، ما شكل رقما قياسيا لجمع التبرعات في حدث واحد.

كما قالت الحملة إن المبلغ الذي يزيد على 192 مليون دولار، الذي جمع حتى 31 مارس/ آذار الماضي، هو أكبر مبلغ يجمعه مرشح ديمقراطي على الإطلاق.

وتبرع نحو 1.6 مليون شخص للحملة منذ أعلن بايدن الترشح لولاية ثانية في أبريل/ نيسان عام 2023. وجمعت الحملة أكثر من 10 ملايين دولار في الـ 24 ساعة التي أعقبت خطاب "حالة الاتحاد"، الذي ألقاه الرئيس أوائل مارس/آذار الماضي.

هذا ويواجه ترامب 4 لوائح اتهام جنائية منفصلة.

وأفاد ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بجمع 65.5 مليون دولار في مارس/ آذار، ولديهما 93.1 مليون دولار في متناول اليد.

وبصفته شاغل المنصب في عام 2020، كان لدى ترامب خزينة ضخمة عندما خسر أمام بايدن.

وقال مسؤولو حملة ترامب إنهم لا يتوقعون أن يجمعوا نفس المبلغ الذي يجمعه الديمقراطيون، لكنهم سيحصلون على الأموال التي يحتاجون إليها.