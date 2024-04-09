استطلاع رأي.. انخفاض شعبية بايدن بين اللاتينيين وارتفاع شعبية ترامب

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أظهر استطلاع جديد للرأي نشر يوم الثلاثاء أن شعبية الرئيس السابق دونالد ترامب ترتفع بين اللاتينيين بينما انخفضت شعبية الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.

ويظهر استطلاع أكسيوس/إيبسوس أن شعبية بايدن بين اللاتينيين انخفضت 6 نقاط منذ الصيف الماضي من 47 بالمئة في يونيو 2023 إلى 41 بالمئة الشهر الماضي. وارتفعت شعبية ترامب بين اللاتينيين في نفس الفترة الزمنية من 29% إلى 32%.

وقاس الاستطلاع أيضًا مدى تأييد شخصيات سياسية أميركية مهمة أخرى، بما في ذلك السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي انسحبت من السباق الرئاسي للحزب الجمهوري الشهر الماضي. وارتفعت شعبية هايلي من 18% إلى 25%، بحسب الاستطلاع.



وأصدرت حملة إعادة انتخاب بايدن مؤخرًا إعلانًا يركز على اللاتينيين، مستهدفًا ترامب بسبب تعليقات سابقة مثيرة للجدل حول المهاجرين والتي قال فيها إنهم "يسممون دماء" أميركا.

وفي الإعلان، يقول بايدن: "هذه الانتخابات بيني وبين رجل يدعى ترامب. وهو يصف اللاتينيين بالمجرمين وتجار المخدرات والمغتصبين ، الآن يقول إن المهاجرين يسممون دماء بلادنا". ويتابع بايدن: "إن السبب وراء كوننا جيدين، أننا البلد الأكثر تنوعًا في العالم".

وتظهر نتائج استطلاع أكسيوس-إيبسوس أيضًا انخفاضًا طفيفًا في نسبة اللاتينيين الذين يقولون إن "الوقت ملائم لأن تكون شخصًا لاتينيًا أو من أصل إسباني" في الولايات المتحدة"، وذلك من 56% في يونيو إلى 55% في مارس.

وقال المشاركون في الاستطلاع أيضًا إنهم يشعرون بقلق أكبر بشأن التضخم (35 بالمائة)، والجريمة والعنف (34 بالمائة)، والهجرة (28 بالمائة) قبل انتخابات نوفمبر.

وكان اللاتينيون أكثر ميلا للتأكيد أن الديمقراطيين يمثلونهم أكثر من الجمهوريين بنسبة 36 في المائة إلى 32 في المائة، على التوالي.

وعند النظر إلى تعامل بايدن مع معظم القضايا على وجه التحديد، أعرب المشاركون عن ثقة أقل، وفقًا للاستطلاع.