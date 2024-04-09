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البنتاغون: واشنطن ترغب بأن تصبح كييف عضوا في الناتو

وزير الخارجية الأميركي: المشاركون في قمة الناتو المقبلة هذا الصيف سيولون اهتمامًا كبيرًا لمناقشة احتمالات انضمام أوكرانيا إلى الحلف

العربية.نت - وكالات
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صرح وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى أن تصبح أوكرانيا عضوا في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) "في مرحلة ما في المستقبل".

وقال أوستن في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي: ".. هدف حلف شمال الأطلسي هو ضم أوكرانيا إلى التحالف في وقت ما في المستقبل".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد صرح في مؤتمر صحفي في الثاني من أبريل، أن أوكرانيا ستنضم في نهاية المطاف إلى حلف شمال الأطلسي؛ والمسألة لا تتلخص إلا في إعداد خريطة طريق واضحة.

ووفقًا لوزير الخارجية الأميركي، فإن المشاركين في قمة الناتو المقبلة هذا الصيف سيولون اهتمامًا كبيرًا لمناقشة احتمالات انضمام أوكرانيا إلى الحلف وسيناقشون "على وجه التحديد" كيفية إعداد خريطة الطريق المذكورة أعلاه.

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كما ذكرت ممثلة الولايات المتحدة الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي، جوليان سميث، في 13 فبراير، إن الحلف لا ينوي إرسال دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى صفوفه في القمة الصيفية المقبلة في واشنطن.

ومن المقرر عقد هذه القمة في الفترة من 9 إلى 11 يوليو.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأجنبية والمنظمات الدولية قدمت، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مساعدات لكييف بقيمة إجمالية تبلع أكثر من 150.8 مليار دولار، وذهب ما يقرب من ثلثها، 48.5 مليار دولار إلى الاحتياجات العسكرية الأوكرانية، وفقا لما قدرته "تاس"، استناداً إلى التصريحات الرسمية لسلطات الدول المانحة وبيانات وسائل الإعلام.

وبالتالي، فإن الحجم الإجمالي للمساعدات الغربية لأوكرانيا، منذ بدء العملية، كان أعلى من ميزانيتها لعام 2022 (55.5 مليار دولار) بمقدار 2.7 مرة، وتمثل المساعدات العسكرية وحدها لكييف 94.9% من الإنفاق الدفاعي الروسي في العام الماضي (51.1 مليار دولار).

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