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President Joe Biden delivers remarks on proposed spending on child care and other investments in the care economy during a rally at Union Station, Tuesday, April 9, 2024, in Washington
الرئيس الأميركي جو بايدن
الانتخابات الأميركية

بايدن: التهديد الأساسي للحرية والديمقراطية.. هو ترامب

خلال مقابلة مع شبكة "يونيفيجون" الناطقة بالإسبانية بثت الثلاثاء، سئل الرئيس الأميركي عما يعتبره "التهديد الأساسي للحرية والديمقراطية" في الولايات المتحدة، فأجاب "دونالد ترامب بجد"

العربية.نت
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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن دونالد ترامب، سلفه الجمهوري ومنافسه المقبل في الانتخابات الرئاسية لهذا العام، هو التهديد الأساسي للديمقراطية في الولايات المتحدة.

وخلال مقابلة مع شبكة "يونيفيجون" الناطقة بالإسبانية بثت الثلاثاء، سئل بايدن عما يعتبره "التهديد الأساسي للحرية والديمقراطية" في الولايات المتحدة، فأجاب "دونالد ترامب. بجد".

وتطرق الرئيس الأميركي إلى تأييد ترامب لاقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 وما سبّبه من "دمار وفوضى"، في محاولة لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي انتهت لصالح بايدن وحرمت الرئيس الجمهوري من ولاية ثانية في البيت الأبيض.

وخلال حملته للانتخابات المقررة في نوفمبر 2024، يكيل ترامب المديح لـ"الوطنيين" الذين اقتحموا مبنى الكونغرس قبل ثلاثة أعوام في محاولة للحؤول دون تثبيت نتائج الانتخابات الرئاسية. وتعهد بالعفو عن مئات المسجونين والمحكومين منهم، في حال عودته رئيساً.

وتطرق بايدن إلى شهادات تمّ الإدلاء بها أمام الكونغرس، وفيها أن ترامب تابع اقتحام الكونغرس وأعمال الشغب التي رافقته لساعات عبر شاشات التلفزة من دون أن يحاول التدخل لتهدئة أنصاره.

من اقتحام الكونغرس
من اقتحام الكونغرس
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وأشار إلى أن منافسه يقول إنه "سيمزّق الدستور ويكون ديكتاتوراً ليوم واحد"، مشدداً على أنه "لا أذكر في أي مرحلة من حياتي، في التاريخ.. أن شخصاً اتخذ موقفاً على هذا النحو".

من جهته يرى ترامب أن بلاده تواجه خطر "الفشل" وتعاني بسبب تدفق مهاجرين يرتكبون أعمال عنف، ويعتبر عودته إلى البيت الأبيض السبيل الوحيد لإنقاذها.

وعلى رغم تعرضه بدايةً لانتقادات الجمهوريين على خلفية الهجوم على الكابيتول ورفضه الإقرار بنتيجة انتخابات 2020، عاود ترامب الإمساك بمقاليد الحزب الجمهوري وتفوق بفارق شاسع على منافسيه لنيل ترشيح الحزب.

كما تظهر استطلاعات الرأي أن المنافسة ستكون متقاربة بين بايدن وترامب.

وشبكة "يونيفيجون" هي أبرز القنوات الناطقة بالإسبانية. ويسعى كل من بايدن وترامب لاستقطاب الناطقين بالإسبانية والمتحدرين من أميركا اللاتينية في عملية الاقتراع المقبلة.

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