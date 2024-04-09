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تيك توك.. تحديات قانونية في الولايات المتحدة وأرباح قياسية
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تيك توك

ماكونيل يحث على اتخاذ إجراء عاجل لتقييد "تيك توك" بأميركا

زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر تعهد بالتعامل مع الملف قبل انتخابات الرئاسة

واشنطن - بندر الدوشي
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دعا الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ميتش ماكونيل إلى اتخاذ إجراءات لتقييد تيك توك "TikTok" يوم الاثنين، قائلاً إنها "منصة تدين بالفضل لمنافسنا الاستراتيجي الأول" في إشارة إلى الصين.

وتعتبر الدعوة هامة جدا، نظرا لتوقف الزخم في مجلس الشيوخ أمام مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك في الولايات المتحدة، ما لم تبع الشركة الأم الصينية بايت دانس "Bytedance" حصتها.

وقال ماكونيل من قاعة مجلس الشيوخ بعد ظهر يوم الاثنين: "إن أكبر منافس استراتيجي لأميركا يهدد أمننا هنا على الأراضي الأميركية وفي عشرات الملايين من منازل الأميركيين". وتابع: "أنا أتحدث بالطبع عن تيك توك".

وقد يؤدي قرار ماكونيل بالتعليق على هذه القضية المثيرة للجدل إلى استئناف الجهود لتمرير تشريع قد يحظر TikTok في الولايات المتحدة.

كما أدرج زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر تشريعات تيك توك كأحد العناصر ذات الأولوية التي يجب إنجازها قبل انتخابات نوفمبر.

ولم يلتزم شومر بعد بطرح مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.

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وقال ماكونيل: "هذه مسألة تستحق الاهتمام العاجل من الكونغرس". "وسأدعم الخطوات المنطقية التي يتخذها الحزبان لإبعاد إحدى أدوات الإكراه والتجسس المفضلة لدى بكين عن الطاولة".

وقال ماكونيل عن تطبيق الوسائط الاجتماعية: "لقد تم تعزيز نفوذ جمهورية الصين الشعبية وسيطرتها داخل أميركا".

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