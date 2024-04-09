واشنطن تنقل أسلحة صادرتها من الحرس الثوري لأوكرانيا

دقيقتان للقراءة

نقلت الحكومة الأميركية أكثر من 5000 بندقية AK-47 ورشاشات وبنادق قنص وقذائف RPG-7 وأكثر من 500000 طلقة ذخيرة عيار 7.62 ملم إلى القوات المسلحة الأوكرانية في 4 أبريل الماضي. ويشكل هذا عتادًا كافيًا لتجهيز واحدة من UKR BDE ببنادق أسلحة صغيرة. وستساعد هذه الأسلحة أوكرانيا في الدفاع ضد العملية العسكرية الروسية.

وحصلت الحكومة الأميركية على ملكية هذه الذخائر في 1 ديسمبر 2023، من خلال مطالبات المصادرة المدنية التي رفعتها وزارة العدل ضد الحرس الثوري الإيراني.

U.S. Government Transfers Captured Weapons



On Apr. 4, 2024, the U.S. government transferred over 5,000 AK-47s, machine guns, sniper rifles, RPG-7s and over 500,000 rounds of 7.62mm ammunition to the Ukrainian armed forces. This constitutes enough materiel to equip one UKR BDE… pic.twitter.com/Ydecq6OFAo — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 9, 2024

صادرت القيادة المركزية الأميركية والقوات البحرية الشريكة هذه الذخائر في الأصل من أربع سفن عابرة منفصلة عديمة الجنسية في الفترة ما بين 22 مايو 2021 إلى 15 فبراير 2023. وتم نقل الذخائر من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 2216. تلتزم القيادة المركزية الأميركية بالعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة في المنطقة بجميع الوسائل المشروعة بما في ذلك العقوبات الأميركية والأمم المتحدة ومن خلال عمليات الاعتراض.

وقالت واشنطن إن دعم إيران للجماعات المسلحة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، وقواتها وموظفيها الدبلوماسيين والمواطنين في المنطقة، وكذلك شركائها. كما أكدت مواصلتها بذل كل ما في وسعها لتسليط الضوء على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ووقفها.

وفي ميدانيات الوضع في أوكرانيا يمضي يوم جديد من الاقتتال تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، الثلاثاء، فيما يحاول الجيش الروسي كسب المزيد من الأراضي الأوكرانية، بينما تحاول كييف كسب المزيد من الدعم والأسلحة الغربية.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير صاروخ مضاد للسفن من طراز "نبتون" أطلقته أوكرانيا فوق البحر الأسود، وكذلك إسقاط 4 طائرات مسيرة فوق منطقتي بيلغورود وفورونيغ.

وقالت الوزارة عبر "تليغرام": "دمرت أنظمة الدفاع الجوي أربع وحدات مسيرة أوكرانية، فوق أراضي منطقتي بيلغورود (طائرتان) وفورونيغ (طائرتان)، كما تم تدمير صاروخ "نبتون" أوكراني فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم".

ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما قال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 20 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا لاستهداف أوكرانيا.

وقال على "تليغرام" إنه تم تدمير الطائرات المسيرة فوق مناطق ميكولايف وأوديسا وخيرسون ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفينيتسيا ولفيف.

وأضاف أن روسيا أطلقت أيضا أربعة صواريخ من أنظمة الصواريخ أرض جو إس-300، لكنه لم يذكر ما حدث لتلك الصواريخ.