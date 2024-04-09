بايدن: ما يفعله نتنياهو في غزة خطأ.. يجب وقف النار وإدخال المساعدات

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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة بُثت الثلاثاء أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة "خاطئة"، وحض إسرائيل على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

وتعليقات بايدن هذه تعد من أقوى انتقاداته لنتنياهو حتى الآن وسط تزايد التوتر حيال حصيلة القتلى المرتفعة بين المدنيين بسبب الحرب الإسرائيلية على حماس والظروف الصعبة داخل غزة.

وقال بايدن لشبكة "يونيفيجين" الأميركية الناطقة بالإسبانية عندما سئل عن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب "أعتقد أن ما يفعله هو خطأ. أنا لا أتفق مع مقاربته".

وكرر بايدن خلال المقابلة بأن مقتل سبعة عمال إغاثة الأسبوع الماضي بغارة إسرائيلية في غزة كان "فظيعاً".

وأضاف "لذلك ما أدعو إليه أنا هو أن يدعو الإسرائيليون فقط إلى وقف لإطلاق النار، والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بالوصول الكامل لجميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد".

وتمثل تصريحات بايدن بشأن وقف إطلاق النار تحولاً عن تصريحاته السابقة التي قال فيها إن العبء يقع على عاتق حماس للموافقة على هدنة واتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

وكثّف بايدن أيضا من ضغوطه على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة. وأضاف "لا يوجد عذر في عدم توفير احتياجات هؤلاء الناس من الغذاء والدواء".

وأظهرت المقابلة التحول الكبير في سياسة بايدن تجاه إسرائيل منذ مقتل عمال الإغاثة من "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.

واشنطن تهدد بتغيير سياستها

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الثلاثاء، إن واشنطن ستغيّر سياستها مع إسرائيل ما لم تواصل تل أبيب تغيير سياستها في غزة.

وقال سوليفان لمراسلة قناتي "العربية" و"الحدث": "إذا لم تتغير سياسة إسرائيل على أساس دائم، فإن سياستنا سوف تتغير"، مضيفاً: "ننتظر من إسرائيل اتخاذ تدابير إضافية للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".

في سياق متصل، قال البيت الأبيض إن محادثات مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بشأن العملية المزمعة في مدينة رفح بغزة ستنعقد في غضون أسبوعين.

سوليفان: موقف حماس "أقل من مشجع"

كما اعتبر سوليفان أن الموقف الصادر من حماس حتى الآن بالنسبة إلى اقتراح يشمل تهدئة في غزة وتبادلاً للأسرى، هو "أقل من مشجع". وقال: "لقد رأينا البيانات العلنية الصادرة من حماس، ويمكن القول إنها أقل من مشجعة".

غير أن سوليفان قال إنه أجرى، صباح الثلاثاء، محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أشار إلى أنه "لم يتلق رداً بعد من حماس".

وتم عرض المقترح على حماس خلال اجتماع "ماراتوني" عقد الأحد في القاهرة وفق سوليفان بحضور ممثلين للحكومة الإسرائيلية وحماس عبر الوسطاء المصريين والأميركيين والقطريين.

وأضاف سوليفان "حضضته على محاولة الاستحصال على رد من جانبهم في أسرع وقت ممكن، ومتى حصلنا على مزيد من المعلومات بهذا الصدد سنبلغكم بها على الفور".

وشدد على أن "الوقت قد حان لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار هذا. نحن جاهزون. أعتقد أن إسرائيل جاهزة. وأعتقد أن حماس يجب أن تأتي إلى الطاولة وأن تكون بدورها جاهزة لذلك".

وأعلنت حماس، الثلاثاء، أنها "تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية، وستبلغ الوسطاء بردّها حال الانتهاء من ذلك".

وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ينص المقترح في البداية على إطلاق سراح 42 أسيراً إسرائيلياً في مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يومياً، وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم، بحسب مصدر من حماس.

أوستن: الضغط على إسرائيل له تأثير

من جهة أخرى، صرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للكونغرس، الثلاثاء، بأن الضغط على إسرائيل لتحسين المساعدات الإنسانية لغزة يبدو ناجحا، لكنه قال إنه يجب بذل المزيد من الجهود لضمان استمرار هذا التحسن.

في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، قال أوستن: "من الواضح أنه كان له تأثير.. لقد شهدنا تغيرات في السلوك، وشهدنا دفع المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.. نأمل أن يستمر هذا الاتجاه".

كما قال أوستن إنه تحدث إلى نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، الاثنين، وجدد إصرار الولايات المتحدة على ضرورة قيام إسرائيل بنقل المدنيين خارج ساحة المعركة في غزة وتقديم الرعاية لهم بشكل مناسب.

وفي جلسة الاستماع، قال أوستن أيضاً إن الجيش يمضي قدماً في خطط لبناء رصيف بحري قبالة ساحل غزة لزيادة توصيل المساعدات الإنسانية، ومن المحتمل أن تكون العمليات الأولية جاهزة للانطلاق بحلول الأسبوع الثالث من الشهر الجاري. وأضاف أن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد لكن منظمات الإغاثة ستساعد في القيام بذلك.