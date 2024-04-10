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FILE - This combo image shows President Joe Biden, left, Jan. 5, 2024, and Republican presidential candidate former President Donald Trump, right, Jan. 19, 2024. Voters in Washington state might put former President Donald Trump over the top in his bid for the Republican presidential nomination. Trump won hundreds of delegates on Super Tuesday, putting him within reach of becoming his party's presumptive nominee. But to do so, Trump will need to win most of the delegates at stake in Washington, Georgia, Hawaii and Mississippi on Tuesday. President Joe Biden is also on the ballot in Washington. (AP Photo, File)
دونالد ترامب وجو بايدن
الانتخابات الأميركية

بايدن يعزز تقدمه على ترامب بالاستطلاعات.. والفارق بات 4 نقاط

في استطلاع جديد أجرته "رويترز/إبسوس".. قال 41% من الناخبين إنهم سيصوتون لبايدن إذا أُجريت الانتخابات اليوم، مقارنة بنسبة 37% اختاروا التصويت لترامب

واشنطن – رويترز
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أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" أن الرئيس الأميركي جو بايدن عزز تقدمه على دونالد ترامب بشكل طفيف قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، بينما يستعد المرشح الجمهوري لمواجهة المحاكمة الأولى من أصل أربع محاكمات جنائية مقبلة.

وقال نحو 41% من الناخبين المسجلين في الاستطلاع الذي استمر خمسة أيام، وانتهى يوم الاثنين، إنهم سيصوتون لبايدن، المرشح الديمقراطي، إذا أُجريت الانتخابات اليوم، مقارنة بنسبة 37% اختاروا التصويت للرئيس السابق ترامب.

وكان هذا الفارق بأربع نقاط أعلى من تقدم بايدن بنقطة واحدة في استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" في مارس.

ويتضمن الاستطلاع هامش خطأ قدره أربع نقاط مئوية للناخبين المسجلين، وما زال العديد من الناخبين على الحياد قبل سبعة أشهر من انتخابات الخامس من نوفمبر.

وقال حوالي 22% من الناخبين المسجلين في الاستطلاع إنهم لم يختاروا مرشحاً، أو أنهم يميلون إلى خيار ثالث غير ترامب وبايدن، أو أنهم قد لا يصوتون في الأصل.

ومع تقديم الدراسات الاستقصائية على مستوى البلاد إشارات مهمة حول دعم الأميركيين للمرشحين السياسيين، فإن عدداً قليلاً فقط من الولايات التي تتسم بمنافسة شديدة تؤدي عادة إلى ترجيح إحدى كفتي الميزان في المجمع الانتخابي الأميركي، الذي يقرر في نهاية المطاف من سيفوز في الانتخابات الرئاسية.

بايدن وترامب
بايدن وترامب

ويقع على كاهل كلا المرشحين مسؤوليات كبيرة قبل ما يُتوقع أن يكون سباقاً متقارباً وأول تكرار لمنافسة بين نفس المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ قرابة 70 عاماً.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام محكمة في مانهاتن يوم 15 أبريل لبدء المحاكمة الأولى من أصل أربع محاكمات جنائية.

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وتتضمن المحاكمة في مانهاتن اتهامات لترامب بالتستر على مبلغ مالي دُفع لممثلة أفلام إباحية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 مقابل صمت الممثلة وعدم الإفصاح عما يُقال إنه لقاء بينها وبين ترامب. ودفع ترامب ببراءته من هذه الاتهامات ونفى حدوث أي لقاء من هذا القبيل.

وتشمل المحاكمات الأخرى اتهامات بمحاولة ترامب إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020 أو إساءته التعامل مع وثائق حساسة بعد ترك الرئاسة في عام 2021. ودفع ترامب ببراءته في جميع التهم.

وتشمل مسؤوليات بايدن مخاوف بشأن عمره (81 عاماً) بالإضافة إلى انتقادات شديدة من شريحة من حزبه الديمقراطي بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة.

وشمل الاستطلاع، الذي شمل بالغين في جميع أنحاء البلاد، العديد من الطرق لقياس الدعم لبايدن وترامب (77 عاماً)، وأشار معظمهم إلى سباق متقارب.

وتقدم ترامب بين المشاركين الذين لا يحملون شهادة جامعية، بينما تقدم بايدن بين الحاصلين على شهادة جامعية.

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