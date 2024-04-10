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FILE - Senate Minority Leader Mitch McConnell, R-Ky., gives remarks during a presentation at the University of Louisville in Louisville, Ky., Tuesday, April 2, 2024. With his days as Republican leader now numbered, the Kentuckian is talking more freely about his priorities once he's no longer calling the shots for his party. (AP Photo/Timothy D. Easley, File)
الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل
الشرق الأوسط

ماكونيل يرد على تصريحات ترامب تجاه إسرائيل.. "ليست مناسبة"

الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ: ليس من المناسب إخبار حليف في وسط الحرب بما يجب أن يفعله

واشنطن - بندر الدوشي 
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رفض الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الثلاثاء، إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأن إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة وتحتاج إلى إنهاء حربها في غزة حتى تتمكن من "العودة إلى الحياة الطبيعية".

وقال ماكونيل للصحافيين إنه "ليس من المناسب إخبار حليف وثيق في وسط الحرب بما يجب عليه فعله".

وتابع: "وجهة نظري هي أنه عندما يكون لديك حليف ديمقراطي، شخص نتحالف معه بشكل وثيق، لا أعتقد أنه من المناسب بالنسبة لنا أن نقدم لهم المشورة بشأن إجراء انتخابات أو ما يجب أن تكون عليه استراتيجيتهم العسكرية".

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وأضاف: "إنهم لم يبدأوا هذه الحرب، وآمل أن يتمكنوا من تحقيق هدفهم، وهو القضاء على حماس"، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي دخل غزة بعد أن عبر مقاتلو حماس الحدود إلى إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأوضح ماكونيل أنه لا يزال ملتزماً بشدة بدعم استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقضاء على حماس في غزة، على الرغم من تعليقات ترامب.

وكان ترامب قد قال في حديث إذاعي إن "إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة بالتأكيد". وأضاف: "عليك أن تنتهي من الأمر، وعليك العودة إلى الحياة الطبيعية.. يجب أن تفوز، وهذا يستغرق وقتاً طويلاً".

كما تعارضت تعليقات ماكونيل أيضاً مع دعوة زعيم الأغلبية الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر الشهر الماضي لإسرائيل لإجراء جولة جديدة من الانتخابات على الرغم من أن الانتخابات التالية المقررة لن تكون قبل عام 2026.

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