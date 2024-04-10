وسط تعثر حزمة المساعدات.. أميركا تقر مبيعات عسكرية طارئة لكييف
تبحث وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان عن سبل لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا بينما تظل حزمة المساعدات لأوكرانيا البالغة قيمتها 60 مليار دولار متوقفة في الكونغرس
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أعطت وزارة الخارجية الأميركية الضوء الأخضر لمبيعات عسكرية أجنبية طارئة بقيمة 138 مليون دولار لأوكرانيا لتوفير الإصلاحات المهمة وقطع الغيار لأنظمة صواريخ هوك في كييف.
وأعلنت الولايات المتحدة هذه الخطوة، الثلاثاء، قائلةً إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى دعم أعمال الصيانة للحفاظ على تشغيل النظام الصاروخي.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب جولة مماثلة بقيمة 300 مليون دولار لدعم الذخائر أعلن عنها البنتاغون الشهر الماضي.
وتبحث وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان عن سبل لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا بينما تظل حزمة المساعدات لأوكرانيا البالغة قيمتها 60 مليار دولار متوقفة في الكونغرس.
ومنظومة هوك هي نظام صاروخي أرض-جو متوسط المدى يوفر الدفاع الجوي، وهو أحد الاحتياجات الأمنية العليا لأوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية في مذكرة توضح تفاصيل الصفقة: "إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى زيادة قدراتها للدفاع ضد الضربات الصاروخية الروسية والقدرات الجوية للقوات الروسية".
من جهته، قال وزير الدفاع لويد أوستن خلال جلسة استماع في الكابيتول الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تخاطر بسقوط أوكرانيا في أيدي روسيا إذا لم تقدم لها دعماً.
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