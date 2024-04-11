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Police respond to a shooting at an Eid al-Fitr event, Wednesday, April 10, 2024, in Philadelphia. (Monica Herndon/The Philadelphia Inquirer via AP)
من موقع إطلاق النار

خلال الاحتفال بعيد الفطر.. إصابة شخصين بالرصاص في فيلادلفيا

لم يتضح على الفور سبب إطلاق النار كما لم يتم الكشف عن مدى خطورة الإصابات

العربية.نت
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أصيب ما لا يقل عن شخصين بالرصاص خلال احتفال بمناسبة عيد الفطر في مدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في إنفاذ القانون.

من موقع إطلاق النار
من 6
  • من موقع إطلاق النار
  • من موقع إطلاق النار
  • من موقع إطلاق النار
  • من موقع إطلاق النار
  • من موقع إطلاق النار
  • من موقع إطلاق النار
(6 صور)
من موقع إطلاق النار
من موقع إطلاق النار
من موقع إطلاق النار
من موقع إطلاق النار
من موقع إطلاق النار
من موقع إطلاق النار
من موقع إطلاق النار
من موقع إطلاق النار
من موقع إطلاق النار
من موقع إطلاق النار
من موقع إطلاق النار
من موقع إطلاق النار
في أول أيام عيد الفطر.. أردني قتل زوجته خنقاً الأخيرة في أول أيام عيد الفطر.. أردني قتل زوجته خنقاً

ولم يتضح على الفور سبب إطلاق النار.

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ويتلقى المصابون العلاج في المستشفيات، لكن لم يتم الكشف على الفور عن مزيد من التفاصيل حول إصاباتهم.

وقع إطلاق النار في منطقة كان سكانها يحتفلون بعيد الفطر المبارك.

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