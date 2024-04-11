خلال الاحتفال بعيد الفطر.. إصابة شخصين بالرصاص في فيلادلفيا

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أصيب ما لا يقل عن شخصين بالرصاص خلال احتفال بمناسبة عيد الفطر في مدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في إنفاذ القانون.











من موقع إطلاق النار من موقع إطلاق النار من موقع إطلاق النار من موقع إطلاق النار من موقع إطلاق النار من موقع إطلاق النار

ولم يتضح على الفور سبب إطلاق النار.

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ويتلقى المصابون العلاج في المستشفيات، لكن لم يتم الكشف على الفور عن مزيد من التفاصيل حول إصاباتهم.

وقع إطلاق النار في منطقة كان سكانها يحتفلون بعيد الفطر المبارك.

